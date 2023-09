Petry findet nach Gifhorns 0:4 in Ehmen deutliche Worte

Während die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn es nicht geschafft haben, ihr kleines Tief zu überwinden, hatten die des VfR Wilsche-Neubokel nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge wieder einen Grund zum Jubeln.

TSV Ehmen – SV Gifhorn 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Tastan (16.), 2:0, 4:0 Raue (40., 75.), 3:0 Widdrat (67.).

Per direkt verwandeltem Freistoß ging der starke Aufsteiger in Führung. „Wir hatten aber auch vorher schon Probleme“, musste SVG-Trainer Mario Petry eingestehen. Der musste mit ansehen, wie seine Mannschaft kurz vor der Pause einmal „absolut fahrlässig“ verteidigte und das 0:2 bekam. Nach dem Seitenwechsel kassierten die Eyßelheider zwei weitere Gegentreffer. „Wir hatten das schlechtere Passspiel, das schlechtere Zweikampfverhalten. Dass wir keine Lösungen gefunden haben, nehme ich auch auf meine Kappe. Wir haben keine Lösungen gehabt, um das Spiel in unsere Richtung zu lenken “, musste Petry eingestehen.

Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Partien fand der neue Coach der SVG deutliche Worte. „Es war hart mit anzuschauen und mit Abstand unser schlechtestes Spiel. Das Ziel war es, in der Spitzengruppe mit dabei zu sein. Da gehören wir aktuell nicht hin“, haderte Petry. „Wir müssen uns hinterfragen, ob das, was wir tun, gerade genug ist. Das gilt genauso für das Trainerteam“, stellte er klar.

SV Groß Oesingen – VfR Wilsche-Neubokel 2:5 (1:2). Tore: 1:0 Dreier (1.), 1:1, 1:2, 1:3 Ahrens (20., 45., 51.), 2:3 Wiegmann (54.), 2:4 Ahrens (61.), 2:5 Pieper (81.).

Wie schon vor einer Woche beim 0:5 gegen den SSV Vorsfelde II legten die Wilscher einen Fehlstart hin. Doch diesmal konnten sie sich auf Nico Ahrens verlassen, der die Partie noch vor der Pause mit zwei Treffern drehte und in Durchgang 2 noch zwei weitere Tore folgen ließ, ehe er das 5:2 durch Mika Pieper auch noch vorlegte.

„Nico hat großen Anteil am Sieg, aber die Mannschaft an sich hat eine gute Reaktion gezeigt. Das war das, was wir auch erwartet hatten“, resümierte Wilsches Co-Trainer Gregor Czwal. „In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Chancen genutzt. Wir können mit dem Ergebnis und dem Spiel zufrieden sein, der Sieg gibt uns Motivation für die nächsten Partien“, fügte Czwal an.

FC Brome – TSV Hehlingen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Saß (38.), 1:1 Shami (49.), 1:2 Giesecke (68.), 2:2 M. Chaaban (90.).

Trotz zweier Rückstände behielten die Bromer immerhin einen Punkt zu Hause.

