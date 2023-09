Mamalitsidis’ früher Treffer entscheidet das Derby

Spannung bis zur letzten Sekunde im Landesliga-Derby: Die Fußballer des SSV Kästorf kontrollierten das Kreisduell gegen den MTV Gifhorn über 90 Minuten, mussten am Ende aber zittern. Denn die Hausherren ließen beim 1:0 (1:0)-Erfolg zahlreiche Möglichkeiten liegen und ließen die Gifhorner somit am Leben.

Es war von der ersten Minute an ein umkämpftes Nachbarschaftsduell, beide Teams fighteten um jeden Meter. Während das Spielerische bei den Gifhornern zu kurz kam, konnten die Hausherren immer wieder Nadelstiche setzen. So auch in der 7. Minute: Leander Petry wurde mit einem Ball in die Tiefe bedient und hatte das Auge für den mitgelaufenen Noah Mamalitsidis, der MTV-Keeper und Geburtstagskind Tobias Krull keine Chance ließ – das frühe 1:0.

Tobias Krull hält den MTV bis zum Schluss im Spiel

Eine Antwort der Gäste ließ auf sich warten, denn zahlreiche Ungenauigkeiten sorgten dafür, dass die Kästorfer Abwehr nie in Not geriet. Stattdessen hatten die Kästorfer einige Möglichkeiten, um ihre Führung auszubauen. Mamalitsidis zog in Minute 22 gegen Krull den Kürzeren, der Nachschuss von Petry ging neben das Tor. Nur fünf Minuten später stand der Gifhorner Schlussmann erneut im Mittelpunkt, als er den Schuss von Petry parierte. Erst in der Nachspielzeit gab der MTV ein offensives Lebenszeichen von sich, als ein Freistoß von Jovan Hoffart von SSV-Keeper Tobias Bremer zur Ecke geklärt wurde

Ähnlich ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter: Die Kästorfer wollten ihre Führung auf 2:0 ausbauen, doch einzig und allein Krull stemmte sich gegen die drohende Niederlage. In gleich zwei Situationen hielt er die Abschlüsse von Petry (55., 75.), und auch einen Kopfball von Marcel Kröger fischte er aus dem Eck.

So blieben die Schwarz-Gelben am Leben. In der Schlussphase wurde es dann besonders spannend. Nach einem taktischen Foul von Dimitrios Tsampasis agierten die Gastgeber nur noch zu zehnt, Gifhorn warf noch einmal alles nach vorne. Doch bis auf einen Aufsetzer von Hoffart und einen zu zentralen Schuss von Adem Zeciri blieben Möglichkeiten aus.

SSV: Bremer – Kröger, Palella, Hajdari, P. Meyer (16. Brandt) – Tsampasis, Saikowski, N. Meyer (37. Ad. Zeqiri, 90. Ar. Zeqiri) – Gercke – Petry, Mamalitsidis (90.+1 Salijevic).

MTV: Krull – Omarkhel (86. Karakash), Öztürk (86. Meral), Kolmer, Redemann (70. Marek) – Bartolen (77. Abdalla), Zeciri, Luczkiewicz, Hoffart – Wöhner, Eilers (66. Bahr).

Tor: 1:0 Mamalitsidis (7.).

Gelb-Rot: Tsampasis (83., SSV).

SSV-Trainer Scheil: „Wir haben Selbstvertrauen ausgestrahlt“

Freude auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite. Nach dem 1:0-Derbysieg der Kästorfer schwebte SSV-Coach Heinz-Günter Scheil auf Wolke 7, bei MTV-Trainer Michael Müller sah die Gefühlswelt nach der Partie der Fußball-Landesliga anders aus.

„Gott sei dank, die ,Null’ stand bei uns“, meinte „Scheilo“ nach dem vierten Saisonsieg. „Es war bis zum Ende spannend, weil wir eine Vielzahl an Chancen einfach nicht genutzt haben und es so immer nur 1:0 stand.“ Seinen Offensivmännern machte er dabei keinen großen Vorwurf, vielmehr lobte er Gifhorns Schlussmann Tobias Krull. „Er war einfach überragend, hat fast alle Duelle für sich entschieden.“ Der entscheidende Faktor im Derby sei laut Scheil der Wille seiner Mannschaft gewesen. „Wir waren präsent und haben Selbstbewusstsein ausgestrahlt – und das über die gesamten 90 Minuten.“

Müller findet die Niederlage verdient, aber unnötig

Die Einsatzbereitschaft hat indes MTV-Coach Michael Müller bei seiner Mannschaft vergebens gesucht. „Deshalb ist es auch eine verdiente Niederlage für uns. Aber sie war auch unnötig. Denn die Kästorfer haben sich ihre Chancen nicht rausgespielt, wir haben sie einfach dazu eingeladen mit unseren Fehlern. So konnte uns der SSV mit einfachsten Mitteln schlagen. Insgesamt gesehen hatte das Spiel kein gutes Landesliga-Niveau.“

Den Kopf in den Sand stecken ist bei den Gifhornern jetzt jedoch nicht angesagt. „Wir machen weiter und werden den Fokus wieder hochfahren“, kündigt Müller an. Denn am nächsten Wochenende steigt direkt das nächste Kreisduell gegen den VfL Wahrenholz.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de