Fünfmal Gold, fünfmal Silber, zweimal Bronze für FaB Gifhorn

Gifhorn 19 Läuferinnen aus der Mühlenstadt sind beim Sülfmeisterpokal in Lüneburg am Start und verbuchen zahlreiche gute Platzierungen.

Die Athletinnen von Freude an Bewegung Gifhorn zeigten in Lüneburg starke Leistungen.

Diese Reise nach Lüneburg hat sich gelohnt: Die Rollkunstläuferinnen von Freude an Bewegung (FaB) Gifhorn verbuchten beim Sülfmeisterpokal gleich zwölf Podestplatzierungen, fünfmal ging Gold an die heimischen Athletinnen.

Bei den Minis waren Josefine Kindsvater und Emma Klopp, die ihren ersten Wettkampf überhaupt lief, nicht zu schlagen. Melissa Diel und Darya Toustsik sicherten sich bei den Anfängern Rang 1, außerdem durfte sich Maren Hartwig in der Gruppe Freiläufer über Gold freuen. Silbermedaillen gingen aus Gifhorner Sicht an Hanna Pirk und Liliana Dupper bei den Anfängern, Kerstin Waroch bei den Freiläufern sowie Junia Martel und Alina Romme in der Gruppe der Figurenläufer. Bronze ging an Milana Schütz bei den Minis und Laura Epp bei den Figurenläufern.

Josefine Kindsvater war eine von fünf Gifhornerinnen, die nicht zu schlagen waren. Foto: Privat / Verein

Nur ganz knapp am Podest vorbeigeschrammt auf Rang 4 gelandet sind Debütantin Rithu Ajay und Avin Baderkhan (Figurenläufer). Vom 13. bis 15. Oktober steht für Alina Romme, Maren Hartwig und Junia Martel mit dem deutschen Breitensportpokal in Kiel das nächste Highlight auf dem Programm.

