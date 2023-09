Der SV Triangel dreht einen 0:2-Rückstand gegen die SV Leiferde

Gifhorn Die Sassenburger zeigen gegen die SVL erneut ihre Comebacker-Qualitäten. Vordorf gelingt in Wesendorf der erste Saisonsieg.

Der MTV Gamsen ist in der Fußball-Kreisliga die einzige Mannschaft, die nach dem Sieg im Topspiel gegen die SV Meinersen (wir berichteten) neun Punkte nach drei Spieltagen auf der Habenseite hat. Dahinter reihen sich mit dem VfL Knesebeck, dem TSV Hillerse II und der FSV Adenbüttel Rethen drei Teams ein, die am Wochenende ebenfalls einen dreifachen Punktgewinn bejubelten.

TuS Müden-Dieckhorst – VfL Knesebeck 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Gercke (48./Elfmeter), 0:2 Lüning (56.), 0:3 Gercke (63.).

Nach zuvor zwei Siegen zum Auftakt musste der Aufsteiger auf heimischem Grün erstmals eine Niederlage einstecken. Dabei fielen alle drei Treffer für den Aufstiegsmitbewerber Knesebeck erst nach dem Seitenwechsel. Malte-Alexander Gercke netzte gleich doppelt ein, Chris Lüning besorgte das zwischenzeitliche 2:0 für die Nordkreisler.

SV Westerbeck – SV Blau-Weiß Rühen 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Sauer (3.), 2:0 Saretzki (16.), 2:1 Magnus (37.), 3:1 Sauer (38.), 4:1 Saretzki (57.).

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß. Lukas Sauer und Marco Saretzki trafen in der Anfangsphase. Maurice Magnus brachte die Gäste zwar kurzzeitig heran, doch Sauer stellte mit seinem zweiten Streich den alten Abstand wieder her. Auch Saretzki wurde zum Doppelpacker, als er nach rund einer Stunde das 4:1 markierte. „Wir haben ein bisschen mehr ins Spiel investiert. Nach dem 4:1 haben wir es dann gut heruntergespielt“, fasste Westerbeck-Trainer Matthias Weiß zusammen.

Wesendorfer SC – TSV Vordorf 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Liebich (9.), 1:1 Bechler (58.), 1:2 Reinecke (70.), 1:3 Bittner (84.).

Die Kicker aus dem Papenteich feierten ihren ersten Sieg in dieser Spielzeit. Fabian Liebich brachte den TSV schon nach neun Minuten in Font. „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen“, meinte Gäste-Trainer Thomas Simon. Nach Wiederbeginn habe seine Mannschaft jedoch etwas den Faden verloren. Die logische Konsequenz: Der Ausgleich von Jan Bechler (58. Minute). Simon hatte aber ein gutes Händchen und wechselte mit Dominik Reinecke den Schützen zum 2:1 ein. Der TSV-Coach sagte erleichtert: „Wir haben die Kurve noch rechtzeitig gekriegt und am Ende verdient gewonnen.“

TSV Hillerse II – TSV Brechtorf 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Steffes-Enn (23.), 2:0 Bergeest (52.), 3:0 Kowalewski (74.), 3:1 Heinzel (80.).

„Dieser Sieg ist absolut verdient“, gab Hillerses Trainer Lars David nach dem zweiten Sieg in der zweiten Begegnung zu Protokoll. David führte aus: „Drei Tore sind sogar zu wenig. Wir hätten schon vor der Pause den Sack zumachen müssen. Auch nach dem 3:0 müssen wir zwingend das vierte Tor erzielen. So wurde es hinten heraus noch mal unnötig spannend.“

FSV Adenbüttel Rethen – SV Welat Gifhorn 3:2 (1:1). Tore: 0:1 Ö. Gökkus (10.), 1:1 J. Bruns (24.), 2:1 Plagge (51.), 3:1 Sendzik (78.), 3:2 Sasmaz (85.).

Nach der 2:3-Niederlage am vergangenen Spieltag beim TSV Brechtorf brachte auch der frühe Nackenschlag durch Ömer Gökkus den Absteiger nicht aus der Fassung. Jannik Bruns, Merlin Plagge und Julius Sendzik drehten die Partie zugunsten der FSV. „Beide Teams hatten Torchancen für drei Spiele. Am Ende ist der Sieg für uns glücklich“, ordnete FSV-Coach Michael Horst das Geschehen ein.

SV Triangel – SV Leiferde 3:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Knupper (13., 30.), 1:2 Kamieth (76.), 2:2, 3:2 Spillecke (84., 88.).

Schon in der Vorwoche drehten die Triangeler einen 0:2-Rückstand gegen Westerbeck. Auch gegen die SVL gelang dieser Kraftakt. „Wenn man bei den sommerlichen Temperaturen so zurückkommt, dann ist das schon einer schöner Sieg“, würdigte Arne Hoffart, der Trainer des Gastgebers, die Leistung seiner Mannen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de