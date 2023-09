VfR Wilsche-Neubokel feiert wichtigen zweiten Sieg

Leonie Tietge (am Ball) hatte mit zwei Treffern großen Anteil am VfR-Sieg über Schöningen (in Grün).

Enrico Richter, Trainer der Bezirksliga-Fußballerinnen des VfR Wilsche-Neubokel, hatte vor dem Duell mit dem TVB Schöningen betont, wie wichtig ein zweiter Sieg im dritten Spiel wäre – und seine Mannschaft lieferte. Die SG Isenbüttel/Meine ist nach dem 0:5 beim TSV Barmke II weiter punkt- und torlos, das Spiel der FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen beim FC Groß Döhren wurde kurzfristig abgesagt. „Der Gegner hatte nur neun Spielerinnen, wir haben daher einer Verlegung zugestimmt“, unterstrich FSG-Trainer Marco Hein.

VfR Wilsche-Neubokel – TVB Schöningen 3:0 (3:0). Tore: 1:0 Kleber (32.), 2:0, 3:0 L. Tietge (36., 43.).

Innerhalb von zwölf Minuten sorgte der VfR vor der Pause für klare Verhältnisse. In den Vorwochen hatte Wilsche in Durchgang 2 aber stets abgebaut. „Es war Thema in der Kabine, dass du konzentriert und stabil bleiben musst. Bei 30 Grad ist das aber ein bisschen schwierig“, berichtete VfR-Trainer Richter. In Gefahr geriet der Sieg seiner Elf aber nicht mehr. „Wir waren meiner Meinung nach die klar überlegene Mannschaft. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.“

TSV Barmke II – SG Isenbüttel/Meine 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Jackwerth (28.), 2:0 Masche (39.), 3:0, 4:0 Rode (44., 47.), 5:0 Georg (74.).

