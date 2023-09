SV Dannenbüttel feiert Start-Ziel-Sieg gegen Gravenhorst

Der SV Dannenbüttel (in Schwarz) hatte gegen Gravenhorst (in Weiß) insgesamt alles im Griff.

Drei Teams haben in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 nach drei Spielen die Maximalausbeute an Punkten vorzuweisen. Der TSV Meine führt das Klassement dank des 4:3-Sieges in Neudorf-Platendorf am Freitagabend weiter an, außerdem zum dritten Mal siegreich waren der T.C. Gifhorn und der SV Ettenbüttel. Ebenfalls gut unterwegs ist der SV Dannenbüttel...

SV Dannenbüttel – VfB Gravenhorst 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Musolff (11.), 2:0 Boccasile (26.), 3:0 Cordts (43.), 3:1 Karwehl (54.), 4:1 Keller (61.), 5:1 Cordts (85.).

„Wir haben das Spiel von Anfang an beherrscht und sind zu Recht in Führung gegangen“, befand SV-Trainer André Deutschbein, dessen Team zur Pause mit 3:0 vorne lang. Die Gäste verkürzten per direkt verwandeltem Freistoß. „Ich habe den Jungs in der Trinkpause gesagt, dass wir weiter ruhig nach vorne spielen müssen und unsere Chancen bekommen. Wir waren über 90 Minuten das klar bessere Team“, bilanzierte Deutschbein.

SV Ettenbüttel – SSV Didderse 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Ryll (60.), 2:0 Schacht (78.).

Der Lauf der Hausherren, die schon jetzt drei Schritte in Richtung Klassenerhalt gegangen sind, geht weiter. Peer Ryll und Malte Schacht schossen den Aufsteiger zum Sieg.

