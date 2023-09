0:2 – späte Gegentreffer brechen Gifhornern das Genick

Bittere Pille für die Landesliga-Fußballer des MTV Gifhorn: Gegen den TSC Vahdet Braunschweig wollten sich die Schwarz-Gelben nicht mit einem Zähler zufriedengeben, am Ende standen sie sogar mit leeren Händen da. Durch zwei späte Gegentore setzte es eine 0:2 (0:0)-Niederlage.

Den besseren Start erwischten die Gäste aus Braunschweig. Sie drängten die Mühlenstädter in den Anfangsminuten in die eigene Hälfte, ließen dabei aber die große Torgefahr vermissen. Gifhorn verteidigte gut, leistete sich aber immer wieder Fehler und Ungenauigkeiten in der Vorwärtsbewegung, ließ sie die ein oder andere Konterchance liegen.

Chancen auf beiden Seiten aber keine Tore in der ersten Halbzeit

Es dauerte eine gute halbe Stunde, bis die Partie an Fahrt aufnahm: Marvin Luczkiewicz verlor vor dem eigenen Sechzehner den Ball, MTV-Keeper Tobias Krull musste sich daraufhin gleich zwei mal lang machen, um den Rückstand zu verhindern (32.). Nur zwei Minuten später hatte auch der Gifhorner Anhang den Torschrei bereits auf den Lippen. Fatmir Bartolen drehte in der eigenen Hälfte auf, ließ Gegenspieler um Gegenspieler stehen und kam zum Abschluss. Sein Versuch prallte jedoch nur an den Außenpfosten. Und wiederum nur vier Minuten später verfehlte Braunschweigs Raschid Younis den Kasten aus aussichtsreicher Position nur knapp.

Ex-Gifhorner treffen den MTV mitten ins Herz

In den zweiten 45 Minuten ging es ähnlich weiter, beide Mannschaften wollten sich mit dem einen Punkt nicht zufriedengeben. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit griff der MTV noch einmal über die linke Seite an, verlor den Ball dann aber und Braunschweig schaltete schnell. Der Ex-Gifhorner Albert Hajdaraj schlug einen weiten Ball auf Salih Ayaz, der bis zum Sommer ebenfalls für den MTV gespielt hatte. Der Stürmer überlupfte Keeper Tobias Krull und traf damit mitten ins MTV-Herz. In der Nachspielzeit warfen die Hausherren alles nach vorne, wurden dann aber noch einmal ausgekontert.

„Wir haben am Ende auf Sieg gespielt, verlieren dann aber zu leicht den Ball und kassieren den Genickbruch“, sagte der enttäuschte Gifhorner Trainer Michael Müller. „Von der Spielanlage her waren wir die bessere Mannschaft, ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben bis zum Ende Gas gegeben. Das ist der Weg des Lernens.“

MTV: Krull - Omarkhel (87. Abdalla), Steding, Kolmer, Redemann – Bartolen, Zeciri, Luczkiewicz, Hoffart – Wöhner (78. Bahr), Eilers.

Tore: 0:1 Ayaz (87.), 0:2 Younis (90.+4).

