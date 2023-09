MTV Gifhorn II und JFV Kickers feiern Pokal-Überraschungen

Als Bezirksligist im Fußball-Bezirkspokal einen Landesligisten aus dem Wettbewerb befördern? Warum nicht, dachten sich scheinbar auch die B-Junioren des MTV Gifhorn II und des JFV Kickers. Beide Teams feierten auf heimischem Platz als Außenseiter einen Überraschungscoup – und treffen damit in der dritten Runde am 3. Oktober aufeinander.

MTV Gifhorn II – VfB Peine 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Niß (13.), 1:1 Küster (20.), 2:1 Jacobs (65.), 3:1, 4:1 Denecke (70., 78.).

„Wir haben den klassenhöheren Gegner in den ersten Minuten deutlich dominiert. Erst nach dem Gegentor sind wir etwas eingebrochen“, schilderte Gifhorns Coach Christian Stenzel den ersten Durchgang. Mit einem 1:1 ging es in die Pause. „Danach war es bis zum 2:1 ein offener Schlagabtausch“, fand Stenzel, dessen Team durch das Tor von Felix Jacobs zum zweiten Mal in Führung ging. „Dann haben wir wieder die Oberhand gewonnen und dem Gegner keinen Raum gelassen“, lobte der MTV-Trainer.

Mit einem Doppelpack entschied Tjark Denecke die Partie endgültig zugunsten des Underdogs. Stenzel: „Die kämpferische Leistung und der unbedingte Siegeswille haben heute den Unterschied gemacht.“

JFV Kickers – Arminia Vechelde 8:5 n. E. (5:5, 2:3). Tore: 0:1 Schütz (9.), 1:1 Behrens (11.), 2:1 Gerlof (19.), 2:2 Wròblewski (23.), 2:3, 2:4 Schütz (40., 43.), 3:4 Zielonko (49.), 4:4 Lohrenz (62.), 4:5 Schütz (65.), 5:5 Zielonko (76.).

„Ich hatte den Jungs am Montag gesagt, sie sollen das Spiel als gute Trainingseinheit nehmen. Aber nach 20 Minuten dachte ich, dass da was geht“, verriet JFV-Trainer Severin Schilling, dessen Teams sich gegen den Peiner Landesligisten auch von einem 2:4-Rückstand nicht entmutigen ließ. Die Hausherren kamen zurück, verdienten sich das Elfmeterschießen und blieben dort ohne Gegentor, weil Keeper Luis Tons zweimal zur Stelle war. „Es war sensationell“, frohlockte der siegreiche Trainer.

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de