Die JSG Gifhorn Nord ist erster Bezirksliga-Spitzenreiter

Dieser Start kann sich sehen lassen: Die B-Jugend-Fußballer der JSG Gifhorn Nord sind dank eines 5:0-Erfolges bei der JSG Frellstedt/Wolsdorf der erste Tabellenführer der Bezirksliga Nord. Aufsteiger JFV Kickers trennte sich von der zweiten Mannschaft des SSV Vorsfelde trotz einer 2:0- und einer 3:2-Führung „nur“ 3:3-unentschieden.

JSG Frellstedt/Wolsdorf – JSG Gifhorn Nord 0:5 (0:3). Tore: 0:1, 0:3 Nagel (8., 39.), 0:2 Eigentor (34.), 0:4 Schacht (55.), 0:5 Jimenez (58.).

„Wir haben einen guten Start ins Spiel hingelegt, sind dominant gewesen und haben wenig zugelassen“, fasste JSG-Trainer Gianni Milano zufrieden zusammen. Dank eines frühen Treffers und eines Doppelschlags vor der Pause waren die Verhältnisse schon nach Halbzeit 1 klar. „Wir haben in der zweiten Halbzeit ein bisschen durchgewechselt und ein paar Chancen zugelassen. Frellstedt hätte ein, zwei Tore machen müssen“, räumte Milano ein.

Mit zwei Toren innerhalb von nur vier Minuten stellte der Gast den Endstand her. „Es waren Fortschritte im Vergleich zum Pokalspiel erkennbar“, hob der JSG-Trainer hervor. „Der Sieg war zu keiner Zeit gefährdet, ist aber vielleicht ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen.“

JFV Kickers – SSV Vorsfelde II 3:3 (2:2). Tore: 1:0, 2:0 Reinecke (1., 17.), 2:1 Hofmann (31.), 2:2 Küster (32.), 3:2 Lohrenz (71.), 3:3 Perez (74.).

Keine Frage, es war mehr möglich für die Gastgeber, die Mitte des ersten Durchgangs durch einen Doppelpack von Linus Reinecke mit 2:0 führten. Innerhalb von etwa 60 Sekunden glich der Gast aus, der auch auf das 3:2 des Aufsteigers durch Dean Lohrenz zehn Minuten vor dem Ende noch eine Antwort hatte – so dass beide Teams mit einem Punkt in die Saison starteten.

Am Dienstag geht es für den JFV ab 18 Uhr in der zweiten Bezirkspokal-Runde gegen Arminia Vechelde. Eine halbe Stunde später wird die Partie der U15 des MTV Gifhorn gegen den VfB Peine angepfiffen. Am Donnerstag (18.30 Uhr) tritt die MTV-U17 bei der Vechelder Reserve an.

