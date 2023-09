Fußball-Kreisklasse T.C. gewinnt in Volkse, Bigalke schießt Meine an die Spitze

Gleich vier Teams haben ihre Auftaktsiege in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 bestätigt und stehen bei sechs Punkten. Darunter ist auch der T.C. Gifhorn, der beim Aufsteiger SV Volkse-Dalldorf mit 1:0 gewann. Neuer Tabellenführer ist der TSV Meine, der nach einer verschlafenen Anfangsphase beim VfB Gravenhorst noch mit 6:1 gewann.

VfB Gravenhorst – TSV Meine 1:6 (1:1). Tore: 1:0 Janke (2.), 1:1 Sachnjuk (26.), 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 Bigalke (63., 70., 73., 82., 86.).

Die motivierenden Worte von Meines Trainer Roman Huck vor dem Spiel verfehlten ihr Ziel. „Wir hatten null Feuer. Ich weiß nicht, was zwischen der Kabine und dem Platz passiert ist“, monierte Huck. Nach nicht einmal 120 Sekunden ging der VfB infolge eines Meiner Fehlpasses in Führung. „Ich dachte, ich gucke nicht richtig“, wetterte Huck. Kurz danach musste TSV-Keeper Gunnar Öhlerking einen Strafstoß parieren. Huck wurde an der Seitenlinie laut, erst dann fand der Gast in die Partie.

„Wir haben angefangen, Fußball zu spielen, und haben das Zepter übernommen. Es lief dann deutlich besser, schlechter konnte es aber auch nicht mehr laufen. Die ersten zehn Minuten hatten wir komplett verschlafen“, sagte Meines Trainer. Martin Sachnjuk glich die Partie Mitte des ersten Durchgangs aus. „Ich habe die Jungs in der Pause noch mal Maß nehmen müssen, was die Einstellung angeht. In der zweiten Halbzeit waren wir von Minute 1 an am Drücker“, hob Huck hervor.

Bei seinem Stürmer Daniel Bigalke platzte ein Knoten, er erzielte alle fünf Meiner Treffer in Durchgang 2 und beförderte sein Team damit an die Tabellenspitze. Huck: „Das ist eine Momentaufnahme, zwei Spiele sind nicht aussagekräftig. Unser Ziel ist es aber, ganz oben zu landen.“

SV Volkse-Dalldorf – T.C. Gifhorn 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Özdemir (75.).

Die Gastgeber wehrten sich gegen den Vorjahresaufsteiger tapfer, der erzielte in Person von Osman Özdemir aber doch noch das Tor des Tages.

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de