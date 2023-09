Historisch: FC Schwülper holt seinen ersten Sieg

R Der FC Schwülper feierte den ersten Sieg in der Fußball-Bezirksliga in seiner noch jungen Vereinsgeschichte. Nach zuvor zwei Niederlagen zum Auftakt gewannen die Schwülperaner ihr Heimspiel gegen den VfR Wilsche-Neubokel – bis dato ungeschlagener Tabellenführer – mit 3:1 (0:0). Die Gäste kassierten zudem ihre ersten Gegentore in dieser Saison.

FC Schwülper geht ersatzgeschwächt ins Spiel

Die Hausherren, bei denen mit Marlon Schade, Gordon Brehmer, Dominik Müller sowie David Ellmerich gleich vier Stammspieler nicht zur Verfügung standen, waren im ersten Durchgang die etwas aktivere Mannschaft. Der FC hatte mehr Ballbesitz, der VfR stand tief und konzentrierte sich auf die Defensivarbeit. Im letzten Drittel vertändelten die Kicker aus dem Papenteich aber oftmals zu leicht die Bälle. So hätte die Mannschaft von Trainer Max Samkowez kurz vor der Pause sogar in Führung gehen können, doch Adrian Hoffmann scheiterte aus kurzer Distanz am gut parierenden FC-Torwart Till Stengel.

Nach der Pause legt der FC Schwülper schnell eine 2:0-Führung vor

Auch nach Wiederbeginn war der FC tonangebend und münzte seine Torchancen gleich in Tore um. Nach einem Steckpass von Julian Ellmerich lief Marc Berlinecke bis zur Grundlinie durch und bediente in der Mitte Julian Boguschewski, der wiederum nur noch seinen Fuß hinhalten musste (49. Minute). Nur vier Minuten später war es Berlinecke selbst, der im Nachstochern aus drei Metern auf 2:0 für die Hausherren stellte. Berlinecke und Mika Pietschmann hätten diese Führung in der Folgezeit sogar ausbauen können. Somit blieben die Wilscher weiterhin im Spiel und verkürzten aus dem Nichts durch Nico Ahrens nach Vorlage von Timon Steep (74.). Die Samkowez-Elf drückte nun und verpasste das 2:2 durch Ahrens nur knapp (80.). Weil der VfR alles nach vorn schob, kamen die Gastgeber immer wieder zu aussichtsreichen Kontermöglichkeiten. Die Entscheidung in der Nachspielzeit fiel jedoch durch Lauritz Macht vom Punkt aus.

„Über 90 Minuten gesehen war unser Sieg hochverdient“, freute sich FC-Trainer Lars Körner-Konsierke. Sein Gegenüber Max Samkowez haderte: „Ich bin nicht ganz zufrieden. In der ersten Halbzeit war es ein Sommerkick, kurz nach der Pause kassierten wir zwei unnötige Gegentore.“

Tore: 1:0 Boguschewski (49.), 2:0 Berlinecke (53.), 2:1 Ahrens (74.), 3:1 Macht (90.+4/FE).

