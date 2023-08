MTV Gifhorn II schlägt spät zurück und setzt sich doch durch

Viel mehr Dramatik hätte der Pflichtspielauftakt wohl kaum mit sich bringen können. Die B-Jugend-Fußballer der JSG Gifhorn Nord führten in der ersten Runde des Bezirkspokals gegen den jüngeren Jahrgang des MTV Gifhorn bis in die Nachspielzeit mit 1:0, kassierten dann aber noch den Ausgleich und mussten sich schließlich mit 4:6 (1:1, 0:0) nach Elfmeterschießen geschlagen geben.

„Wir hatten von Beginn an mehr Ballbesitz, waren damit aber nicht effektiv genug. Die gegnerische Hälfte war zugemauert“, beschrieb Gifhorns Coach Christian Stenzel das Duell zweier Bezirksligisten, die sich auch in der Liga gegenüberstehen werden. „Das Spiel war geprägt von Zweikämpfen und Laufduellen. Wir hatten noch nicht das nötige Selbstvertrauen, die Automatismen haben noch nicht ganz gegriffen“, gestand Stenzel.

Es klingelte erst im zweiten Abschnitt

Ohne Tore ging es in die Pause, nach Wiederbeginn verwandelte JSG-Akteur Lennox Kaday einen Freistoß aus 20 Metern direkt. Stenzel ärgerte sich über die Entstehung, musste aber anerkennen: „Das war ein schönes Freistoßtor.“ Seine Schützlinge liefen daraufhin lange einem Rückstand hinterher. „Wir sind wachgerüttelt worden und hatten zahlreiche Chancen, die wir aber nicht genutzt haben“, haderte Stenzel. Das änderte sich erst in der Nachspielzeit, als Felix Jacobs eiskalt blieb und einen Handelfmeter zum 1:1 verwandelte.

„Im Elfmeterschießen waren wir noch erprobt vom Gothia-Cup aus Schweden. Die Jungs waren total sicher“, hob Stenzel hervor, dessen Torwart Joel Ruck einen Versuch parierte. Somit zog Schwarz-Gelb doch noch in nächste Runde ein. „Es war das erwartet heiße Derby“, bilanzierte der MTV-Trainer. Sein Gegenüber Gianni Milano fasste zusammen: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit einem glücklichen Sieger. In der Liga wäre es ein verdientes Unentschieden gewesen, aber im Pokal muss einer weiterkommen. Wir müssen noch an uns arbeiten. Ich bin guter Dinge, dass wir weiter Gas geben.“

Tore: 1:0 Kaday (52.), 1:1 Jacobs (80.+5/HE).

tim

