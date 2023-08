Melina Sterz schießt Wahrenholz im Kreisduell zum Auftaktsieg

Die spielentscheidende Szene: Melina Sterz (in Gelb) vom VfL Wahrenholz enteilt SG-Verteidigerin Alke Schlichting (links) und erzielt den 2:1-Siegtreffer.

Freud und Leid liegen im Fußball bekanntlich nah beieinander. Das galt auch am ersten Spieltag in der Landesliga der Frauen: Aufsteiger VfL Wahrenholz hatte nach dem 2:1 (1:1)-Auftakterfolg gegen die SG Hillerse/Leiferde allen Grund zur Freude, während der Start in die Saison aus Sicht der Gäste kaum enttäuschender hätte laufen können.

Danach hatte es nach wenigen Minuten noch nicht ausgesehen. Durch ein Tor von Johanna Schmale nach nicht einmal 180 Sekunden führte der Gast mit 1:0. „Wir haben super angefangen. ,Jojo’ hat ihre Gegenspielerin in den ersten zehn Minuten fünf-, sechsmal nassgemacht. Danach haben wir aufgehört zu spielen“, beschrieb SG-Trainerin Ivonn Lütge. Nach ihrem Geschmack wurde die Torschützin deutlich zu wenig in die Partie eingebunden. Die Gastgeberinnen wiederum fanden besser in die Partie, Antonia Lindmüller gelang vor der Pause der Ausgleich.

„Wir haben zehn Minuten gebraucht, um reinzukommen, haben dann aber ein richtig gutes Spiel gemacht. Die Mädels haben einen Bomben-Job gemacht, wir waren bis zur Pause das aktivere Team. Danach war es ein munteres Spielchen“, fasste VfL-Trainer Michael Alms zusammen. Das vermeintliche 2:1 von Jil Pieper wurde noch wegen einer vermeintlichen Abseitsposition zurückgepfiffen, in der Schlussminute war es ausgerechnet die angeschlagene Melina Sterz, die das Siegtor erzielte.

„Aufgrund der besseren Chancen haben wir verdient gewonnen. Es war ein Spiel auf gutem Niveau, Kompliment an die SG“, bilanzierte Alms zufrieden und sprach Alissa Beinhorn, die Maya Andresen fast gänzlich aus dem Spiel genommen hatte, ein Sonderlob aus. Lütges Fazit fiel ernüchternd aus. Von ihrer Kritik nahm sie Torhüterin Emma Kretzschmar sowie die Feldspielerinnen Alke Schlichting, Neela Lütge und Schmale aus, betonte aber: „Alle anderen waren total lethargisch. Wahrenholz war robust, körperlich präsent und hat sich den Sieg absolut verdient.“

Tore: 0:1 Schmale (3.), 1:1 Lindmüller (38.), 2:1 Sterz (90.).

tim

