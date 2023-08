Brodöhls Führungstor reicht Wasbüttel nicht

Kevin Brodöhl (Mitte) erzielt in dieser Szene das 1:0 für den MTV Wasbüttel gegen Aufsteiger Didderse (links Torwart Peter Klein, rechts Levin Pein). Am Ende reichte es aber nicht zum Sieg.

Es war der Auftaktspieltag der Heimmannschaften in der 1. Fußball-Kreisklasse 2. In sechs von sieben Partien gab es für den Gast auf fremdem Platz nichts zu holen, lediglich der Aufsteiger SSV Didderse holte beim 1:1 in Wasbüttel Zählbares. Das Aufsteigerduell zwischen dem SV Ettenbüttel und der SV Volkse-Dalldorf ging damit ebenso an die Gastgeber.

SV Ettenbüttel – SV Volkse-Dalldorf 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Ryll (15.), 1:1 Siebert-Kornblum (51.), 2:1 Ryll (67.).

Die Hausherren mussten ausgerechnet am ersten Spieltag ihre komplette Schaltzentrale ersetzen. „Wir hatten eine Menge Ausfälle und in der Formation so noch nicht gespielt“, unterstrich Ettenbüttels Trainer Marcus Vogel. Auch das dürfte ein Grund dafür gewesen sein, dass die Gäste „gefälliger“, so Vogel, agierten. „Die klareren Chancen hatten wir, bei den spielerischen Elementen war der Gegner stärker“, führte Vogel aus.

Peer Ryll wurde mit einem Doppelpack zum Matchwinner für Ettenbüttel. „Es ist enorm wichtig für den Kopf, dass du solche Siege einfahren kannst, auch wenn viele Spieler fehlen. Das Selbstvertrauen ist da, wir waren alle glücklich“, bilanzierte der Coach des siegreichen Aufsteigers. Die personellen Engpässe dürften in nächster Zeit weniger werden. Vogel: „Ich bin optimistisch. Wir haben im Großen und Ganzen eine gute Kaderbreite.“

MTV Wasbüttel – SSV Didderse 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Brodöhl (29.), 1:1 Maire (58.).

Kevin Brodöhl, der in den vergangenen Jahren Landesliga- und Bezirksliga-Erfahrung beim SV Grün-Weiß Calberlah gesammelt hatte, brachte den vermeintlichen Favoriten gegen den Aufsteiger in Führung. Der schlug aber nach rund einer Stunde in Person von Nando Maire zurück und verdiente sich so einen Zähler zum Auftakt.

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de