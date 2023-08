Fußball-Bezirksliga der Frauen FSG, VfR und SG starten mit Niederlagen in die Spielzeit

Dieser Start in die Saison ist misslungen: Alle drei Gifhorner Vertreter in der Fußball-Bezirksliga der Frauen sind am ersten Spieltag leer ausgegangen.

FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen – VfL Bienrode 0:1 (0:1).

Tor: 0:1 Hoffmann (28.).

Es war das erste Ligaspiel der neugegründeten FSG. „Wir sind nicht wirklich in die Partie gekommen, haben zu viele Fehlpässe gespielt und keinen vernünftigen Spielaufbau hinbekommen. Es war ein gebrauchter Tag“, musste FSG-Trainer Marco Hein eingestehen. Die Tatsache, dass sich seine Elf noch finden muss, ließ Hein nur bedingt als Begründung gelten. „Das spielt auch eine Rolle, wir hatten aber sechs Wochen Vorbereitung. Es gibt diese Tage, die gibt es aber auch bei eingespielten Teams. Die Mannschaft kann deutlich mehr, ich dachte, wir wären schon weiter“, sagte Hein.

Nach rund einer halben Stunde hatte Maria Hoffmann das goldene Tor für den Gast um Trainer Kai Radtke erzielt. „Wir hatten kaum Torchancen, Bienrode hatte eine“, seufzte der Coach.

VfR Wilsche-Neubokel – Eintracht Braunschweig II 1:3 (1:0).

Tore: 1:0 Vasterling (27.), 1:1, 1:2 Sturm (49., 65.), 1:3 Gruschka (86.).

Bis zur Pause lief zumindest ergebnistechnisch alles nach Plan für den VfR, der dank des Tores von Sina Vasterling mit einer Führung in die Kabine ging. Christiane Sturm glich die Begegnung nach der Pause schnell aus und brachte den Gast auch auf die Siegerstraße.

SV Wendessen II – SG Isenbüttel/Meine 3:0 (2:0).

Tore: 1:0 Schrader (13.), 2:0 Nohl (21.), 3:0 Schrader (70.).

Schon Mitte des ersten Durchgangs liefen die Gäste einem 0:2-Rückstand hinterher. Nach dem dritten Gegentreffer Mitte der zweiten Hälfte war die Partie zugunsten des Aufsteigers aus Wolfenbüttel entschieden.

