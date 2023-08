Dreierpack: Niklas Albrecht schießt die FSV zum Derbysieg

Adenbüttel. Adenbüttel Rethen findet im Papenteich-Duell gegen den TSV Vordorf nicht gut in die Partie, dreht dann aber auf und gewinnt 3:1.

Die letzte Träne nach dem Bezirksliga-Abstieg, sie ist bei den Fußballern der FSV Adenbüttel Rethen spätestens jetzt endgültig getrocknet. Mit einem 3:1 (3:1)-Erfolg startete die FSV in die neue Kreisliga-Spielzeit – und das im brisanten Papenteich-Derby gegen den TSV Vordorf.

Nach sieben Jahren als Bezirksligist meldete sich die gastgebende Mannschaft von Trainer Michael Horst damit erfolgreich auf Kreisebene zurück. Dabei war das Derby zunächst gar nicht nach dem Geschmack des FSV-Coaches verlaufen. „In den ersten 15 Minuten hatten wir ein bisschen Probleme. Der TSV hat zu Recht das Führungstor gemacht“, räumte Horst ein. Benjamin Köhler brachte die Blau-Weißen in Front (18. Minute).

Niklas Albrecht dreht die Partie im Alleingang

Der Rückstand jedoch war der Hallo-Wach-Effekt für den Ortsnachbarn. Niklas Albrecht traf für seine Farben – 1:1 nur sieben Minuten später. „Nach diesem Tor waren wir eigentlich das gesamte Spiel über auch überlegen“, befand Horst. Und die Adenbütteler münzten ihre Feldüberlegenheit in weitere Treffer um. Es war das Spiel von Stürmer Albrecht, der an diesem Nachmittag alle FSV-Tore erzielte. Weitere Chancen des Gastgebers blieben vor dem Gang in die Kabinen hingegen ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel ließ es die FSV im eigenen Angriffsspiel dann etwas ruhiger angehen. Horst begründete: „Wir haben aus einem Mittelfeldpressing heraus etwas tiefer agiert, da wir Vordorf in Hälfte 1 zu viele Räume gewährt hatten.“ Zu Abschlüssen sei der Gast in der Folge deshalb nicht mehr gekommen. Doch auch die Horst-Elf erspielte sich lediglich noch „die eine oder andere Halbchance“. Das Fazit des Adenbütteler Trainers: „Ich denke, der Sieg ist verdient für uns.“

Tore: 0:1 Köhler (18.), 1:1, 2:1, 3:1 Albrecht (25., 37., 42.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de