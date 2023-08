Wöhner: Erst Pechvogel, dann Torschütze für den MTV Gifhorn

Einen Punkt gewonnen? Oder doch zwei Zähler verloren? Das 2:2 (1:0)-Remis des MTV Gifhorn in der Fußball-Landesliga im Heimspiel gegen Aufsteiger Bovender SV durfte durchaus kontrovers diskutiert werden. Fakt war: Beide Seiten freuten sich nicht über dieses Unentschieden.

Die Gifhorner hätten das Spiel in der Schlussphase für sich entscheiden können. In der 85. Minute hatte Dzhaner Karakash nach toller Vorarbeit von Marvin Luczkiewicz das 2:1 auf dem Fuß – in der dritten Minute der Nachspielzeit hätte Julian Wöhner das 3:2 erzielen können, als er den Ball frei über den Kasten jagte.

Julian Wöhner verursacht Elfmeter und trifft kurz danach zum Ausgleich

Doch auch die Bovender waren mit dem Ergebnis keineswegs zufrieden. Sie hätten bei ihren Chancen durch Dennis Falinksi (4.), Niklas Neumann (24.) und Paul Mähner (25.), dessen Kopfball von der Unterkante der Latte ins Feld zurücksprang, in Führung gehen müssen. Und die Gäste ärgerten sich zudem über den kapitalen Fehler, den Wöhner in der ersten Minute der Nachspielzeit mit dem 2:2-Ausgleich bestrafte. Ausgerechnet Wöhner, der keine 90 Sekunden zuvor einen Foulstrafstoß verursacht hatte, den Falinski zum 2:1 für die Bovender verwandelte hatte.

MTV Gifhorn geht mit erster Chance in Führung

Doch der Reihe nach: Mit ihrer ersten echten Chance waren die Gifhorner durch Fatmir Bartolen (27.) in Führung gegangen, der per Kopf eine Luczkiewicz-Flanke zum 1:0 verwertete – es war zugleich eine glückliche Pausenführung für den MTV. Für Unmut bei den Hausherren sorgte dann der Ausgleich eine Viertelstunde vor Schluss: Mähner soll den Ball vor dem 1:1 mit der Hand gespielt haben – der Schiedsrichter gab den Treffer und gab damit den Startschuss für eine turbulente Schlussphase.

MTV hat viele Ausfälle zu verkraften

„Grundsätzlich bin ich zufrieden mit der Leistung. Das war ein sehr akkurater Auftritt von uns“, meinte MTV-Coach Michael Müller, der mit Justin Eilers, Jovan Hoffart, Til Steding und Austin Redemann gleich vier Stammkräfte hatte ersetzen müssen. Zudem fehlte auch Til Bahr, der beginnen sollte, nach dem Warmmachen krankheitsbedingt aber passen musste. „Wir haben Moral gezeigt. Dass wir nur einen Punkt geholt haben, ist nachher ärgerlich“, befand Müller.

MTV Gifhorn: Krull – Omarkhel, Öztürk, Kolmer, Marek – Zeciri, Luczkiewicz – Karakash, Abdalla – Wöhner, Bartolen (90.+5 Meral).

Tore: 1:0 Bartolen (27.), 1:1 Mähner (75.), 1:2 Falinski (89./FE), 2:2 Wöhner (90.+1).

Rote Karte: Öztürk (MTV, 90.+4) wegen Tätlichkeit.

