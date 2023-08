Rote Karte und eigene Standards brechen dem VfL das Genick

Es waren keine zehn Minuten gespielt, als die Landesliga-Fußballer des VfL Wahrenholz in der Partie beim TSC Vahdet Braunschweig den ersten großen Rückschlag verkraften mussten. Simon Soika sah nach einer Notbremse die rote Karte, zehn tapfer kämpfende Wahrenholzer verloren in der Löwenstadt mit 0:4 (0:1).

„Wir wollten ein 5-3-2 spielen und Nadelstiche setzen, sind auch relativ gut in die Partie gekommen. Vahdet hatte zwar mehr Spielanteile, wir waren aber präsent in den Zweikämpfen“, beschrieb VfL-Trainer Sebastian Ludwig die Anfangsphase. Dann sah Soika Rot. „Das ist schon schwierig danach, gerade bei solchen Temperaturen“, sagte Ludwig, dessen Team in der Folge in einem 4-4-1-System agierte.

VfL kassiert zwei Gegentore nach eigenen Standards

„Bis ungefähr fünf Minuten vor der Halbzeit haben wir es auch gemacht, waren dann aber schläfrig bei einem Standard und haben zu lange gebraucht, um eine Zuordnung zu finden“, haderte Ludwig. Sein Team kassierte das 0:1 und kurz nach dem Seitenwechsel zweimal aus einer eigenen Standardsituation heraus die Gegentreffer 2 und 3. „Da fasst du dir als Trainer nur an den Kopf“, haderte Ludwig. „Wir hatten zum ersten Mal unser Videosystem dabei und werden der Mannschaft diese Situationen gnadenlos zeigen. Das Thema Restverteidigung ist bei uns eine Katastrophe“, kündigte Ludwig an.

VfL: Neuschulz – L. Koch, Pieper, Soika, Müller, Janetzko (55. Evers) – No. Balke, J. Koch (78. Friedemann), Schön (36. Vespermann) – Meyer, Richter (55. Kopizki).

Tore: 1:0 Younis (39.), 2:0 Görgülü (47.), 3:0 Hajdaraj (49.), 4:0 Ayaz (87.).

Rot: Soika (8., VfL).

tim

