Nach einer Umstellung läuft es rund bei den Wilschern

Nach dem 1:0 über den FC Brome sind die Bezirksliga-Fußballer des VfR Wilsche-Neubokel auch im zweiten Saisonspiel ohne Gegentreffer geblieben. Sie gewannen beim SV Reislingen-Neuhaus mit 2:0. Die Bromer feierten ihrerseits beim 4:1 über den WSV Wendschott ihren ersten Sieg der noch jungen Saison.

SV Reislingen-Neuhaus – VfR Wilsche-Neubokel 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Kremmeicke (11.), 0:2 Camehl (86.). Rot: Reislingen (51.).

Die Gäste probierten sich in der Abwehr zum ersten Mal mit einer Dreierkette. „Da hat man gemerkt, dass die Jungs damit nicht klargekommen sind. Wir hatten in den ersten zehn Minuten keinen Zugriff. Nachdem wir auf die Viererkette umgestellt hatten, war ich zufrieden“, berichtete Wilsches Trainer Max Samkowez. Fabian Kremmeicke brachte den Gast in Führung. Nico Ahrens verpasste es, per Strafstoß nachzulegen.

„Reislingen kam zur zweiten Halbzeit mit viel Biss aus der Kabine und wollte unbedingt den Ausgleich erzielen. Nach der roten Karte habe ich gedacht, dass wir etwas Ruhe ins Spiel bringen würden“, schilderte Samkowez. „Gefühlt hat der Gegner mit zehn Spielern mehr Druck gemacht als mit elf. Wir haben dem aber standgehalten und die langen Bälle gut verteidigt“, lobte der VfR-Trainer.

Ausgerechnet Geburtstagskind Tim Camehl sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. „Aufgrund der ersten Halbzeit war der Sieg verdient“, resümierte Samkowez.

FC Brome – WSV Wendschott 4:1 (2:1). Tore: 1:0, 2:0 Keller (12., 34.), 2:1 Ammar (41.), 3:1 Keller (63.), 4:1 Aloe (72.).

Bromes Marvin Keller wurde zum Matchwinner. Zunächst sorgte er in Durchgang 1 für die 2:0-Führung des FC. Nachdem Omar Ammar die Wendschotter, die zum Auftakt eine 0:9-Klatsche gegen den VfB Fallersleben kassiert hatten, wenige Minuten vor der Pause verkürzt hatten, sorgte Keller mit dem 3:1 wieder für eine etwas komfortablere Führung. Mit dem 4:1 durch Levi Aloe war die Partie rund 20 Minuten vor Schluss zugunsten der Gastgeber entschieden.

