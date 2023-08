Kästorf macht in der Nachspielzeit ersten „Dreier“ perfekt

Noch in der Vorwoche hatte der SSV Kästorf in der Fußball-Landesliga eine 2:0-Führung verspielt. Am Ende stand für die Rot-Weißen ein 2:2 gegen den TSC Vahdet Braunschweig zu Buche. Diesmal gerieten die Kästorfer bei den Freien Turnern Braunschweig früh in Rückstand, doch dank „Doppelpacker“ Leander Petry feierte die Mannschaft von Trainer Heinz-Günter Scheil noch einen 2:1 (0:1)-Auswärtssieg in der Nachspielzeit.

Braunschweiger bestimmen die Anfangsphase der Partie

„Wir sind schwer ins Spiel gekommen“, gestand Scheil, dessen Mannen schon früh die kalte Dusche von den Hausherren bekamen. Erst vier Minuten waren im Braunschweiger Prinzenpark gespielt, da stand es bereits 0:1 aus Sicht der Gäste. Marvin Fricke kam nach einer Standardsituation zum Abschluss und brachte die Kicker aus der Löwenstadt in Führung. Kästorfs Trainer merkte an: „Die Turner hatten die Partie in der Anfangsphase in ihren Händen. Wir hatten in der Folge aber einige Situationen, in denen wir gut nach vorne gespielt, aber den letzten Pass nicht an den Mann gebracht haben.“

In eine andere Richtung sollte die Begegnung dann aber ab der 37. Minute laufen. Zunächst zeigte Schiedsrichter Sascha Kordts Braunschweigs Lennart Kayser nach einer Notbremse die rote Karte. Den fälligen Freistoß versenkte Petry zum 1:1 für die Kästorfer.

Leander Petry belohnt Kästorf in der Nachspielzeit

„In der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel auf ein Tor“, berichtete „Scheilo“ – und zwar auf das der Hausherren. Die nennenswerteste Chance vergab der eingewechselte Seymen Güngör, dessen Kopfball an den Pfosten klatsche. So mussten die SSV-Verantwortlichen bis in die Nachspielzeit hinein warten, ehe wieder einmal Petry – der schon am zweiten Spieltag doppelt zugeschlagen hatte – seine Farben zum ersten Saisonsieg schoss. Nach einem Eckball von Marius Saikows­ki stand Kästorfs Nummer 9 goldrichtig. Scheil: „Aufgrund unserer Steigerung im zweiten Durchgang ist der Sieg für uns auch verdient.“

SSV: Bremer – Saikowski, P. Meyer, Hajdari, Brandt (72. Ad. Zeqiri) – N. Meyer (67. Hajdaraj), N. Gercke, Tsampasis, Salijevic (61. Güngör) – Mamalitsidis, Petry.

Tore: 1:0 Fricke (4.), 1:1, 1:2 Petry (38., 90.+3). Rot: Kayser (FT/38.).

