11:2! Titelverteidiger Westerbeck setzt Ausrufezeichen

Ein Pflichtspiel-Start zum Vergessen: In der ersten Runde des Fußball-Kreispokals wurde der Kreisligist SV Leiferde vom Staffelkonkurrenten und amtierenden Pokalsieger SV Westerbeck überrollt. Nach 90 einseitigen Minuten musste sich die SVL mit 2:11 (0:6) geschlagen geben.

„Das war die schlechteste Leistung, die ich von meiner Mannschaft bisher gesehen habe“, meinte Leiferdes Trainer Stefan Schmidt nach der Abreibung. „Wir haben wie die Großen versucht, die Bälle hinten rauszuspielen. Damit haben wir Westerbeck zum Toreschießen eingeladen, unsere Fehler wurden eiskalt bestraft. Das Ergebnis geht so völlig in Ordnung.“

Westerbecks Coach Matthias Weiß war nach Spielende selbst ziemlich überrascht. „Ich habe meinen Jungs gesagt, dass ich mit einem Spiel auf Augenhöhe rechne.“ Bereits früh sorgte seine Truppe für klare Verhältnisse. „Die ersten beiden Tore haben wir durch Standards erzielt, das war der Dosenöffner. Ich muss dabei jedoch anmerken, dass sich Leiferde nie aufgegeben hat. Aber die Abwehr war einfach viel zu leicht zu überspielen für uns. In der Vorbereitung hat es noch nicht so gut mit dem Toreschießen funktioniert, jetzt ist der Knoten geplatzt.“ Trotz des Kantersiegs bleibt Weiß aber auf dem Boden der Tatsachen. „Wir werden jetzt nicht durchdrehen, am Ende des Tages sind wir nur eine Runde weitergekommen.“

Tore: 0:1 Sauer (8.), 0:2 Bendig (13.), 0:3 Saretzki (23.), 0:3 Sauer (31.), 0:5 Schreiber (39.), 0:6 Königer (42.), 0:7 Sauer (53.), 1:7 Elvers (54.), 1:8 Fronk (72.), 1:9 Sauer (78.), 1:10 Saretzki (82.), 2:10 Hennecke (84.), 2:11 Peters (87.).

