Knesebecker Einhornlauf geht in seine 21. Auflage

Knesebeck. Der Startschuss in Knesebeck erfolgt am Freitagabend. Erneut Wertungslauf im Laufcup Gifhorn-Wolfsburg.

Der Countdown läuft ...: Am Freitag geht der Knesebecker Einhornlauf bereits in seine 21. Auflage. Der veranstaltende Lauftreff Isenhagener Land bittet dann alle laufhungrigen Sportlerinnen und Sportler an die Startlinie an der Knesebecker Grundschule. Der Startschuss für die 10-Kilometer-Strecke erfolgt um 19 Uhr – die Anfahrtswege sind ausgeschildert, Parkplätze im Ort ausreichend vorhanden.

21. Knesebecker Einhornlauf zählt als Wertungslauf zum Laufcup Gifhorn-Wolfsburg

„Der Knesebecker Einhornlauf wird auch in diesem Jahr wieder als Wertungslauf zum Laufcup Gifhorn-Wolfsburg zählen. Wir können wahrscheinlich wieder um die 150 Starterinnen und Starter in Knesebeck begrüßen“, erklärt Marco Laeseke vom ausrichtenden Lauftreff. „Der Laufcup Gifhorn-Wolfsburg geht mittlerweile in seine 27. Saison und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Teilnehmer haben bei jedem der elf Wertungsläufe die Möglichkeit, auf einer exakt vermessenen 10-Kilometer-Strecke ihre eigene Bestzeit zu schlagen und gegen Spitzensportler aus der Region anzutreten.“

Die Vorbereitungen des Organisationsteams um Laeseke sind größtenteils abgeschlossen und liegen voll im Zeitplan. „Wir bieten in diesem Jahr wieder eine relativ flache Wendepunktstrecke aus den Vorjahren an. Die Wetterprognosen für den kommenden Freitag lassen auf sehr gutes Laufwetter hoffen.“ Mit knapp 300 Voranmeldungen, die sich bereits für die Laufcup-Serie eingeschrieben haben, liegt die Zahl schon jetzt über dem Vorjahresergebnis. „Wir werden wieder mit ungefähr 40 Helferinnen und Helfern versuchen, den Teilnehmern eine perfekte Veranstaltung mit familiären Charme anzubieten“, erklärt Laeseke.

Weitere Informationen zum 21. Knesebecker Einhornlauf sind auf der Homepage des Veranstalters www.lt-isenhagener-land.de zu finden. Eine Anmeldung zum Lauf ist ebenfalls noch unter https://my.raceresult.com/224945/registration möglich.

Laufcup-Wertung

Der Zwischenstand nach sechs Wettkämpfen:

Weiblich:

1. Katharina Stark (VfL Wolfsburg) 999 Punkte

2. Malin Ehlers (VfB Fallersleben) 996 Punkte

3. Kathrin Nickel (Bergziegen Fallersleben) 985 Punkte

Männlich:

1. Valentin Harwardt (VfL Wolfsburg) 999 Punkte

2. Steffen Hannich (VfL Wolfsburg)993 Punkte

3. Jan Gregor (VfL Wolfsburg)

993 Punkte

