SV Gifhorn II sichert mit zwei Siegen den Turniersieg

Die SV Gifhorn II hatte am Finaltag des Teamsport-Cups in Gravenhorst Grund zur Freude.

Der Teamsport-Cup war das Event, das fast über die gesamte Sportwoche des VfB Gravenhorst andauerte. Nach einer viertägigen Gruppenphase und dem Finaltag steht der Sieger fest: Die Fußballer der SV Gifhorn II aus der 1. Kreisklasse 2 hatten die Nase vorn.

Ursprünglich hatten vier Teams am Finaltag starten sollen, am Ende waren nur drei Mannschaften mit von der Partie. Neben der SVG II waren das die Gifhorner Staffelkonkurrenten TSV Meine und VfL Rötgesbüttel. Die Mannen von der Eyßelheide sollten kaum etwas anbrennen lassen. Sie blieben in den insgesamt 90 Minuten ohne Gegentreffer und schlugen selbst gleich fünfmal zu. Somit standen ein 3:0-Erfolg gegen Rötgesbüttel und ein 2:0-Sieg gegen Meine zu Buche. In der Gruppenphase hatte die Gifhorner Bezirksliga-Reserve noch mit 3:4 gegen den TSV verloren. Die Revanche brachte den Turniersieg.

Zwischen Rötgesbüttel und Meine entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, das nach 45 Minuten noch keinen Sieger gefunden hatte. Somit ging es ins Elfmeterschießen, dort setzte sich der VfL mit 6:5 durch.

