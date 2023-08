SG Hillerse/Leiferde gewinnt trotz Chancenwucher

Gifhorn. Hillerse/Leiferde setzt sich in Wilsche mit 2:1 durch. Dagegen kam die FSG gegen Pfeil Broistedt gehörig unter die Räder.

Der Startschuss zur neuen Saison ist nach dem der Männer nun auch bei den Fußball-Frauen der Region erfolgt. In der ersten Runde des Bezirkspokals setzte sich Landesligist SG Hillerse/Leiferde knapp, aber verdient beim klassentieferen VfR Wilsche-Neubokel durch. Die FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen verlor klar, der VfL Wahrenholz gewann das Kreisduell bei der SG Isenbüttel/Meine mit 4:0.

Die zweite Runde soll laut Rahmenspielplan bereits am kommenden Wochenende stattfinden, noch gibt es allerdings keine offiziellen Ansetzungen.

VfR Wilsche-Neubokel – SG Hillerse/Leiferde 1:2 (1:2). Tore: 1:0 Vasterling (3.), 1:1 Münch (12.), 1:2 Eigentor Plate (17.).

Die Gastgeberinnen erwischten einen Start nach Maß, nach nicht einmal 180 Sekunden erzielte Sina Vasterling im Anschluss an eine Ecke das 1:0. Nur eine Viertelstunde später führte aber der Landesligist: Zunächst verwertete Michelle Münch eine Flanke von Neela Lütge, nach einer Ecke traf Wilsches Luisa Plate unglücklich ins eigene Tor. Die SG verpasst es, in der Folgezeit früh für klare Verhältnisse zu sorgen, brachte den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

„Die SG war die bessere Mannschaft und körperlich präsenter. Das müssen wir ehrlich zugeben. Der Sieg war verdient, wir hätten auch höher verlieren können“, gestand VfR-Trainer Enrico Richter, der seiner Torhüterin Jill Mauritz aber ein Sonderlob aussprach. „Sie hat drei-, viermal weltklasse gehalten“, unterstrich Richter, der mit Blick auf die Gesamtleistung seiner Elf zusammenfasste: „Im Großen und Ganzen war ich zufrieden.“

Ivonn Lütge, Trainerin der Gäste, haderte in erster Linie mit der Chancenverwertung ihres Teams. „Wir waren so kläglich vor dem Tor“, seufzte Lütge. „Wir haben die ganze Zeit das Spiel gemacht, sind in der zweiten Halbzeit nur auf ein Tor gerannt.“ Weil der Landesligist nicht erhöhte, blieb es bis zum Ende spannend. „Und das nur, weil wir die Tore nicht machen“, haderte Lütge.

FSG Schwülper-Vordorf-Adenbüttel/Rethen – FC Pfeil Broistedt 0:12 (0:5). Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:6, 0:11 n. gem. (9., 20., 25., 34., 59., 85.), 0:5, 0:9, 0:12 Zimmermann (36., 85., 90.), 0:7 Bartmann (68.), 0:8 Engwicht (74.), 0:10 Saravas (87.).

Der Absteiger aus der Oberliga war für die neuformierte FSG dann doch mindestens eine Nummer zu groß. Die Gastgeberinnen hielten zu Beginn gut mit, beim Stand von 0:5 sprach allerdings schon zur Pause einiges für eine deutliche Niederlage. Kurz vor Schluss drehte der FC noch einmal auf und sorgte für ein zweistelliges Ergebnis.

SG Isenbüttel/Meine – VfL Wahrenholz 0:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:3, 0:4 Pieper (20., 38., 57.), 0:2 Gerke (33.).

Der Landesliga-Aufsteiger vom Taterbusch wurde seiner Favoritenrolle beim Bezirksligisten gerecht. Entscheidenden Anteil am souveränen Erfolg hatte Jil Pieper, die drei der vier Wahrenholzer Treffer erzielte. Nach ihrem Tor zum 4:0 war die Begegnung entschieden.

