Trotz 2:0-Führung muss sich der SSV mit einem Punkt begnügen

Als Fußball-Landesligist SSV Kästorf nach einer Stunde gegen den TSC Vahdet Braunschweig mit 2:0 führte, sah es nach einem Sieg im ersten Heimspiel der Saison aus. Die Braunschweiger kamen aber noch zurück, so dass sich der SSV mit einem 2:2 (0:0) begnügen musste. Heinz-Günter Scheil, Coach der Rot-Weißen, betonte aber: „Ich bin froh über den Punkt.“

Chancenarme erste Halbzeit

Die Zuschauer in Kästorf hatten in Durchgang 1 eine Partie gesehen, die wenige Highlights bereithielt. Die Gäste hatten kurz vor der Pause eine vergleichsweise gute Möglichkeit, als Maid Mulic nach einer Ecke zum Kopfball kam, die Kugel aber doch etwa zwei Meter über den Kasten setzte. Auf der anderen Seite kam der SSV nur zu Halbchancen: Leander Petry traf das Spielgerät an der Strafraumkante nicht richtig, Nico Gercke kam in aussichtsreicher Position nicht an den Ball.

Nach Wiederbeginn agierte Vahdet zunächst etwas aktiver, doch dann schlug der SSV zu. Noah Mamalitsidis setzte sich im Mittelfeld stark gegen zwei Gegenspieler durch und schickte Petry auf die Reise, der frei vor Kenneth Genetiempro eiskalt blieb und die Hausherren in Führung schoss (53. Minute). Und es kam noch besser für die Mannen aus dem Gifhorner Ortsteil: Eine Flanke von Joe Brandt legte Gercke auf Petry ab, der aus kurzer Distanz wenig Mühe hatte – 2:0 (59.).

Ex-Kästorfer Hasardjan verkürzt

Vorentschieden war die Begegnung damit aber noch nicht. Der frühere Kästorfer Ronald Hasardjan brachte den Gast per Fernschuss zurück (71.). Es begann die Zeit des Zitterns für den SSV, der in Minute 84 durch Niklas Eilbrecht den Ausgleich hinnehmen musste.

„Bis auf Standards und Fernschüsse haben wir nichts zugelassen, das spricht für die Mannschaft. Wir waren mutig und hatten fußballerisch gute Situationen“, bilanzierte Kästorfs Trainer Scheil zufrieden. Ihn ärgerte allerdings ein Drei-gegen-eins-Konter, den sein Team beim Stand von 2:0 nicht gut genug zu Ende gespielt hatte. „Das war für mich eine Schlüsselszene“, haderte „Scheilo“.

SSV: Bremer – P. Meyer, Kröger, Palella, Brandt – Tsampasis, Saikowski – Mamalitsidis (77. Hajdaraj), Gercke, N. Meyer (60. Ad. Zeqiri) – Petry.

Tore: 1:0, 2:0 Petry (53., 59.), 2:1 Hasardjan (71.), 2:2 Eilbrecht (84.).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de