Timon Steep schießt VfR Wilsche-Neubokel zum ersten „Dreier“

Paul Niebuhr (in Rot) und der VfR Wilsche-Neubokel gewannen das umkämpfte Duell gegen den FC Brome (Marvin Keller in Grün) mit 1:0.

Es wurde das umkämpfte Spiel, das Max Samkowez, Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfR Wilsche-Neubokel, vor dem Auftakt der neuen Spielzeit gegen den Kreisrivalen FC Brome bereits vorausgesagt hatte. Letztlich sorgte das goldene Tor von Timon Steep in der 35. Spielminute dafür, dass die ersten drei Punkte der Saison auf das Konto der Wilscher gingen. Mit 1:0 (1:0) gewann der VfR das Heimspiel und bescherte seinem neuen Trainer somit einen Einstand nach Maß bei seinem Bezirksligadebüt.

Partie mit einer langen Abtast-Phase

Zu Beginn merkte man beiden Mannschaften die schweren Beine nach der Sommervorbereitung noch etwas an. Beide Teams tasteten sich ab und waren dabei sehr auf die eigene Sicherheit in der Defensive beschränkt. Die ersten rund 20 Minuten entwickelten sich daher zu einer zähen Angelegenheit.

Erste Chance für den VfR Wilsche-Neubokel – und es steht 1:0

Das sollte sich in der Folge jedoch ändern. Bromes Michael März fand die erste Lücke in der Hintermannschaft der Hausherren, doch scheiterte an VfR-Keeper Maurice Bahr (25.). Zum ersten Mal gefährlich vor den Kasten der Gäste kamen die Gastgeber dann in der 35. Minute – und gleich klingelte es: Neuzugang Nico Ahrens fand mit einem schönen Flugball den durchstartenden Fabian Kremmeicke auf der linken Angriffsseite, der den Ball mit dem linken Fuß flach in die Mitte spielte. Am ersten Pfosten war Timon Steep zur Stelle und traf zur – zu diesem Zeitpunkt – etwas glücklichen Führung für die Samkowez-Elf. Fünf Minuten vor der Pause hätten die „Burgherren“ auf 1:1 stellen können, doch Hendrik Svetliks Schuss aus 30 Metern fischte der aufmerksame Bahr noch aus dem Winkel. „Unser Matchplan ist aufgegangen, denn wir wollten erst einmal tief stehen. Das Führungstor hat uns dann natürlich gut getan“, sagte Samkowez.

VfR verpasst mehrmals das 2:0

Nach dem Seitenwechsel war es der VfR, der deutlich mehr vom Spiel hatte. Nur an der eigenen Chancenverwertung haperte es. Zunächst scheiterte Niklas Ptassek mit einem Kopfball(51.), dann hatten Adrian Hoffmann (58.), Steep (63.) sowie Kremmeicke (74.) weitere Möglichkeiten zum 2:0. „In den letzten Minuten haben wir dem Druck des FC standgehalten, der Sieg ist nicht unverdient“, freute sich der Wilscher Coach. Überschattet wurde die Partie von der Brustkorbverletzung von Bromes Dominik Haase, der im Krankenwagen den Sportplatz verließ.

Tor: 1:0 Steep (35.).

