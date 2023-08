Leon Dentzer (im Bild) traf zum 2:0 für den TSV, der in Nörten-Hardenberg aber noch mit 2:6 verlor.

Fußball-Landesliga Aus 2:0 wird 2:6 – Hillerse verliert in Nörten

Die Partie beim SSV Nörten-Hardenberg verlief aus Sicht des TSV Hillerse zunächst ganz nach Wunsch. Eine Viertelstunde war gespielt, da führte der Aufsteiger in der Fußball-Landesliga beim Vorjahresdritten SSV Nörten-Hardenberg mit 2:0. Am Ende setzte es für den TSV nach dem 1:2 gegen den MTV Gifhorn zum Auftakt die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Die Gastgeber setzten sich schließlich mit 6:2 (1:2) durch.

TSV gibt 2:0-Führung aus der Hand

„Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden und hatten drei große Chancen. Zwei davon haben wir genutzt“, fasste TSV-Trainer Julian Wildemann die Anfangsphase zusammen. Tim Ziegler brachte den Gast nach nicht einmal 120 Sekunden in Führung, Leon Dentzer legte nach einer Viertelstunde nach. „Durch einen individuellen Fehler von uns fällt dann das erste Gegentor“, sagte Wildemann, dessen Team aber mit einer Führung in die Kabine ging.

Ehresmann scheitert aus elf Metern

„Direkt nach der Pause fällt der Ausgleich. Auch durch einen individuellen Fehler“, seufzte Wildemann. Fünf Minuten später hatten die Schwarz-Gelben das Spiel gedreht. Den Hillersern bot sich aber die große Chance auf die schnelle Antwort. Nachdem Ziegler im Strafraum gefoult worden war, trat der für den verletzten Innenverteidiger Theo Schlichting eingewechselte Luca Ehresmann aus elf Metern an. Der Angreifer scheiterte, der SSV schraubte das Ergebnis in der Folge in die Höhe.

„Beide Abwehrreihen waren löchrig. Nörten hat seine Chancen genutzt, wir nicht. Es waren genügend Möglichkeiten da, die Tore zu machen“, bilanzierte Wildemann. Auch das Glück war seiner Elf nicht hold gewesen. Nick Borgfeld scheiterte per Freistoß an der Latte und setzte später auch noch einen Versuch an den Pfosten.

TSV: Divjak – Dünow, Schlichting (57. Ehresmann), Ramme, Schrader, Maire – Sandte (62. Lahmann), Müller, Borgfeld – Ziegler, Dentzer (83. Bornemann).

Tore: 0:1 Ziegler (2.), 0:2 Dentzer (15.), 1:2 Hillemann (21.), 2:2, 3:2 Steinhoff (53., 58./FE), 4:2 Hillemann (69.), 5:2 Sinram-Krückeberg (77.), 6:2 Armbrecht (90.).

