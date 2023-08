Fußball-Bezirkspokal Sieg gegen Landesligisten: Isenbüttel marschiert in Runde 3

Nach 20 Minuten war das Zweitrundenduell im Fußball-Bezirkspokal zwischen dem MTV Isenbüttel und dem TSV Hillerse praktisch entschieden. Der klassentiefere Bezirksligist führte gegen den Landesliga-Aufsteiger zu dieser Zeit bereits mit 3:0. Der TSV steigerte sich daraufhin zwar, doch die Hypothek aus der Anfangsphase war zu groß. Es blieb beim 3:0 (3:0) für die Hehlenrieder.

Sören Rang ist bei seiner Rückkehr bereits nach 52 Sekunden erstmals geschlagen

Für Hillerses Schlussmann Sören Rang war die Partie gleichbedeutend mit einer Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Bis zum Sommer hatte er für Isenbüttel gespielt, ehe er sich dem TSV anschloss. Gerade einmal 52 Sekunden waren gespielt, als Matti Zick die Hausherren in Führung brachte – und zwar infolge eins Fehlers von Rang, der über den Ball getreten war. „Das war natürlich ein Traumstart für uns, tut mir aber auch ein bisschen für Sören leid“, sagte MTV-Trainer Marco Ament.

Die Offensivbemühungen des TSV erstickten im Keim, der MTV präsentierte sich wiederum eiskalt. Zick bediente Jan-Philipp Helms, der aus kurzer Distanz wenig Mühe hatte, einzuschieben (8. Minute). Helms war später auch für das 3:0 verantwortlich, dieses Mal war er von Vitali Kast per Chipball hinter die Abwehrkette des Gegners bedient worden (20.).

Hillerse wechselt früh doppelt, wird besser, kann den Rückstand aber nicht wettmachen

Hillerses Trainer Julian Wildemann hatte genug gesehen und wechselte doppelt, in der Folge war seine Elf etwas besser in der Partie und setzte offensive Akzente. Die mit Abstand beste Möglichkeit hatte der eingewechselte Nick Borgfeld, der nach etwas mehr als einer halben Stunde mit dem linken Fuß abzog und am Pfosten scheiterte. Beim Versuch von Robin Ramme wenige Minuten später war MTV-Keeper Jonas Loock zur Stelle.

Nach dem Seitenwechsel hatte der Landesligist mehr Abschlüsse, wurde aber nur selten zwingend. Leon Dentzer schoss zweimal, blieb aber ohne Erfolg, auch Moritz Sandte und Borgfeld verfehlten ihr Ziel. Die Isenbütteler spielten ihrerseits die Kontermöglichkeiten nicht gut genug aus, nach einem Kopfball von Marian Meinecke war Rang zur Stelle. Mit fortwährender Spieldauer verflachte die Partie, Isenbüttel brachte die Führung nach Hause.

Isenbüttels Coach Ament ist zufrieden, Hillerses Trainer Wildemann ist bedient

„Aufgrund der ersten Halbzeit ist der Sieg verdient. Wir haben vorne gut zugemacht und so immer wieder Bälle gewonnen. Natürlich ist man zufrieden, wenn man gegen einen Landesligisten 3:0 gewinnt“, bilanzierte Ament zufrieden. Sein Gegenüber Julian Wildemann war bedient: „Wir haben Dienstag sehr intensiv trainiert, man hat gemerkt, dass wir nicht ganz frisch waren. Bei den ersten beiden Gegentoren waren wir unkonzentriert, danach war das Spiel fast entschieden.“

Tore: 1:0 Zick (1.), 2:0, 3:0 Helms (8., 20.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de