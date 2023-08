Start im Fußballkreis steht: Papenteich-Derby bei FSV

Die Landesliga startet bereits wieder durch, die Bezirksliga steigt in der kommenden Woche wieder ein. Nun steht für die Teams aus dem Fußballkreis zumindest fest, mit wem sie sich wann in ihren Ligen messen, denn: Der NFV-Kreis Gifhorn hat die Spielpläne für die am 27. August – und damit eine Woche nach den Erstrundenpartien in den Kreispokalen – beginnende Saison veröffentlicht.

Die ersten Spieltage in der Kreisliga halten gleich das ein oder andere interessante und prestigeträchtige Duell bereit. Zum Start geht es für den Bezirksliga-Absteiger FSV Adenbüttel Rethen zu Hause im Papenteich-Derby gegen den TSV Vordorf, der 2022 aus der Bezirksliga abgestiegen war. Aufsteiger TuS Müden-Dieckhorst hat mit den Partien gegen die SV Leiferde und bei der SV Meinersen-Ahnsen-Päse gleich zwei Samtgemeinde-Duelle vor der Brust. Für die Meinerser, in der Vorsaison Tabellendritter, kommt es an Spieltag 4 auswärts zum Aufeinandertreffen mit dem Vizemeister MTV Gamsen.

In der 1. Kreisklasse 2 reist „Vize“ TuS Seershausen/Ohof zum VfL Rötgesbüttel, außerdem steigt in Ettenbüttel eine Begegnung zweier Aufsteiger. Gastgeber SV empfängt dann den SV Volkse-Dalldorf. Für die Ettenbütteler folgt am zweiten Spieltag mit der Partie in Seershausen gleich das zweite Samtgemeinde-Duell.

tim

