Isenbüttel und Gamsen eröffnen VfB-Sportwoche

Gravenhorst. Neun Tage Action sind in Gravenhorst garantiert, zum Abschluss sind die Gastgeber im ersten Pflichtspiel gefordert.

Bezirksligist MTV Isenbüttel um Trainer Marco Ament (in Grau) gehört zu den Attraktionen der Gravenhorster Sportwoche.

Nach drei Jahren, die von der Corona-Pandemie zumindest beeinflusst wurden, ist die Sportwoche des VfB Gravenhorst nun wieder so richtig zurück. Ab Samstag, 5. August, ist für neun Tage – und damit bis zum 13. August – Action garantiert auf dem Sportplatz des VfB.

Eröffnet wird die Sportwoche der Gravenhorster mit einem Testspiel zweier ambitionierter Teams. Kreisligist MTV Gamsen, in der abgelaufenen Saison Vizemeister und im Titelrennen nur knapp am Meister FC Schwülper gescheitert, fordert den Rückrundenmeister der Bezirksliga, den MTV Isenbüttel. Angepfiffen wird die Begegnung am Samstag um 16 Uhr. Direkt im Anschluss, ab 18 Uhr, geht ein Turnier der Zweitvertretungen über die Bühne. Unter anderem der TSV Vordorf II und der VfL Rötgesbüttel II sind dabei.

Tags darauf ab 14 Uhr gibt sich der Gastgeber die Ehre. Die VfB-Fußballer, gerade in die 1. Kreisklasse aufgestiegen, haben eine Chance zur Revanche. Es geht gegen den VfL Wahrenholz II, gegen den die Elf von Tino Müller im Juni im Finale des NFV-Kreis Pokals mit 0:1 verlor. Ab 16 Uhr stehen sich der MTV Wasbüttel (1. Kreisklasse) und der TSV Vordorf (Kreisliga) gegenüber.

Die folgenden Tage stehen ganz im Zeichen des Teamsport-Cups. Mannschaften aus den Regionen Gifhorn, Wolfsburg und Braunschweig gehen hier an den Start. Nach der Gruppenphase, die von Montag bis Donnerstag stattfindet, steht am Samstag die Finalrunde an.

Neben einigen weiteren Events startet Kreisklassist VfB zum Abschluss der Sportwoche in die neue Pflichtspielsaison. Am Sonntag, 13. August, geht es für die Müller-Elf ab 13.30 Uhr gegen den Bezirksliga-Absteiger FSV Adenbüttel Rethen. Es folgt noch das „Spiel ohne Grenzen“, an dem alle Anwohner teilnehmen können.

