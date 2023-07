Sievert holt in Brüssel gleich zweimal Bronze

270 Sportlerinnen und Sportler aus 20 Nationen waren in Brüssel zu Gast. Dort fanden die Belgian Pickleball Open statt – und zwar mit Gifhorner Beteiligung. Wolfgang Sievert vom MTV Gifhorn war dabei und das auch noch sportlich erfolgreich.

In der Altersklasse ab 60 Jahren ging Sievert im Doppel mit Wolfgang Ruttscheidt an den Start. Das Duo, das sich als amtierender deutscher Meister bezeichnen darf, bekam es mit hochklassiger Konkurrenz aus Belgien und England zu tun. „Vor allem die englischen Doppel hatten eine Spielstärke, die man in Deutschland in dieser Altersklasse selten vorfindet“, betonte der Gifhorner. Nach vier Siegen und zwei knappen Niederlagen stand für die deutsche Kombination der dritte Platz zu Buche. Das Endspiel wurde – wenig überraschend – zu einer rein britischen Angelegenheit.

Tags darauf stand die Mixed-Konkurrenz auf dem Plan. Dort startete Sievert zum ersten Mal mit seiner amerikanischen Partnerin Alannah Bailey. Das Duo hatte mit etwas Startschwierigkeiten zu kämpfen und verlor seine ersten zwei Partien knapp, steigerte sich im Turnierverlauf aber immer mehr und erarbeitete sich mit drei Erfolgen in Serie ein Spiel um Platz 3. Gegen die Briten David Mills und Karyn Duggan setzten sich Sievert und Bailey überraschend deutlich mit 11:5 durch. Auch hier standen sich im Finale nur englische Vertreter gegenüber.

Aus Gifhorner Sicht hat sich die Reise in die belgische Hauptstadt für Wolfgang Sievert in jedem Fall gelohnt. Schließlich machte er sich mit einem guten Gefühl und zwei Bronzemedaillen auf den Heimweg in die Mühlenstadt.

r.

