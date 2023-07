Schwimmoffensive des KSB endet in Meinersen

Der Kreissportbund (KSB) Gifhorn hat eine echte Schwimmoffensive ins Leben gerufen. Über das Projekt „Startklar in die Zukunft“ fanden Schwimmkurse statt, darüber hinaus hat der KSB auch noch einmal den Crashkurs „Wie bringe ich Anfängern das Schwimmen bei?“ durchgeführt. Der qualifiziert Übungsleitende, Lehrkräfte, Erziehende und Pädagogische Mitarbeitende Schwimmkurse anzubieten.

Mit einem Schwimmkurs in Meinersen ist das Projekt „Startklar in die Zukunft“ zu Ende gegangen. Der Kursus hatte ursprünglich in Hillerse stattfinden sollen, das ging allerdings aufgrund von Wasserproblemen nicht. So ging es ins Meinerser Waldbad, wo schlussendlich fünf Kids die Prüfung für das Seepferdchen erfolgreich ablegten.

Ebenfalls zum besagten Förderprogramm „Startklar in die Zukunft“ gehörte der Crashkurs „Wie bringe ich Anfängern das Schwimmen bei?“, dessen Theorieteil in der Boxmühle Gifhorn stattfand. Dort war es auch möglich, Trockenübungen mit einzubeziehen. Die Inhalte waren vielfältig. Welche Schwimmtechnik hat welche Vor- und Nachteile und sollte daher zuerst vermittelt werden? Wie bringe ich Kindern das Tauchen bei? Wie gewöhne ich sie an das Element Wasser?

In der Gifhorner Allerwelle war die Praxis an der Reihe. Das spielerische Vermitteln des Schwimmens, aber auch die Technikkorrektur waren hier Inhalte. Die Teilnehmenden hatten sichtlich Spaß an der Veranstaltung und konnten für ihren Arbeitsalltag viele Kniffs und Tipps mitnehmen.

