Den Dosenöffner gibt’s kurz nach der Pause

Groß Oesingen. Der TSV Hillerse setzt sich in der Erstrundenpartie des Fußball-Bezirkspokal beim SV Groß Oesingen verdientermaßen mit 2:0 durch.

Der TSV Hillerse ist seiner Favoritenrolle in der ersten Runde des Fußball-Bezirkspokals souverän gerecht geworden. Der Landesliga-Aufsteiger setzte sich beim Bezirksliga-Fünften der vergangenen Spielzeit, dem SV Groß Oesingen, verdientermaßen mit 2:0 (0:0) durch.

TSV bleibt Tor vor der Pause verwehrt

„Wir sind gut ins Spiel gekommen und waren klar überlegen. Groß Oesingen stand sehr tief und hat nur auf Konter gespielt“, berichtete TSV-Trainer Julian Wildemann. Die Hausherren versuchten es mit langen Bällen auf Rückkehrer Sönke Seidel, der dann sein Tempo ausspielen sollte. „Wir standen recht hoch, es war auch in ein, zwei Situationen ziemlich knapp. Am Ende haben wir das aber resolut verteidigt und viele lange Bälle schon in der Luft abgefangen“, sagte Wildemann. Auf der Gegenseite blieb seiner Elf ein Tor vor der Pause aber verwehrt. „Aus meiner Sicht hätten wir uns eins verdient gehabt“, stellte der Hillerser Coach klar.

Gerlof bringt Hillerse vom Punkt aus in Führung

Nach Wiederbeginn belohnte sich sein Team schnell. Der eingewechselte Tim Ziegler holte einen Foulelfmeter heraus, den Tim Gerlof verwandelte (50. Minute). „Nach dem 1:0 stand Groß Oesingen ein paar Schritte höher, da haben sich für uns Räume ergeben“, schilderte Wildemann. Rund 20 Minuten vor dem Ende kam der Ball über Ziegler und Leon Dentzer zu Moritz Sandte, der frei vor dem gegnerischen Schlussmann Philip Koch cool blieb und für die Vorentscheidung sorgte (72.). „Das war sehr gut herausgespielt“, hob Wildemann hervor.

Die Hillerser ließen nichts mehr anbrennen und zogen ungefährdet in die nächste Runde ein. „Das war die Generalprobe für den Ligastart am kommenden Sonntag. Es war wichtig, dieses Spiel mit der kompletten Mannschaft zu absolvieren. Groß Oesingen ist nun mal auch kein schwacher Bezirksligist, es war ein ordentlicher Test für uns“, ordnete Wildemann ein. In der Landesliga geht’s für den Aufsteiger zum Auftakt ausgerechnet gegen Oberliga-Absteiger MTV Gifhorn.

Tore: 0:1 Gerlof (50./FE), 0:2 Sandte (72.).

tim

