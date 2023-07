Fußball, 1. Kreisklasse Vier Neue, kein Abgang: Neudorf-Platendorf will in die Top 5

Der TuS Müden-Dieckhorst war in der vergangenen Saison einfach zu stark. Im Titelrennen der 1. Fußball-Kreisklasse 2 gelang es keinem Team, mit den Blau-Gelben mitzuhalten. Eine Mannschaft, die von Anfang bis Ende weit oben in der Tabelle zu finden war, war der TuS Neudorf-Platendorf. Die Mannschaft von Spielertrainer Jannik Wieloch kam als Tabellenvierter ins Ziel – und hat sich nun mit Blick auf die kommende Saison noch mal verstärkt.

Mit Alexander Krause wechselt ein Offensivspieler zum TuS, der in der vergangenen Saison noch bei der SV Gifhorn in der Bezirksliga spielte. Außerdem schließt sich Chris Kalotrapesis vom SSV Kästorf II den Grün-Weißen an. Mit Marlo Weber und Finn Kaschewski stoßen zudem zwei Youngster vom JFV Sassenburg zum Team. Diesen vier Neuzugängen steht kein einziger Abgang gegenüber, sodass die Platendorfer mit einem 30-Mann-Kader in die neue Spielzeit gehen.

Das Ziel sei eine Platzierung in den Top 5, sagt Spartenleiter und Torwart Marcel Horn, der als Titelfavoriten den TuS Seershausen/Ohof, die SV Gifhorn II und Aufsteiger SSV Didderse nennt.

r.

