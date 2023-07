TSV Hillerse zu Gast bei Acosta, Isenbüttel gegen Meinersen

Gifhorn. Auch Calberlah und Groß Oesingen treten unter der Woche in Testspielen an.

Der MTV Isenbüttel (vorne) bekommt es am Mittwoch in einem Testspiel mit der SV Meinersen zu tun.

Einige Teams haben ihre Generalproben vor dem Start im Fußball-Bezirkspokal schon hinter sich. Wieder andere testen am Mittwoch noch einmal, das fordernste Programm in der Hinsicht absolviert derzeit der FC Schwülper.

FC Schwülper – FC Wenden 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Zeidler (27.), 1:1 Boguschewski (29.), 1:2 Zeidler (39.). Gegen ein Team aus der Parallelstaffel 2 musste Bezirksliga-Aufsteiger Schwülper eine knappe Niederlage hinnehmen. Den Rückstand Mitte des ersten Durchgangs hatte Julian Boguschewski nur etwa 120 Sekunden später ausgeglichen. Eine Antwort auf das 1:2 blieb dagegen aus.

Am Donnerstag absolviert der FC noch einen weiteren Test. Dann geht es ab 19 Uhr in Rothemühle gegen den SV Teutonia Groß Lafferde (Bezirksliga 2).

MTV Isenbüttel – SV Meinersen-Ahnsen-Päse (Mi., 18.30 Uhr). Der MTV hat in der Vorbereitung das eine oder andere gute Ergebnis eingefahren. Nun messen sich die Hehlenrieder mit dem Tabellendritten der abgelaufenen Kreisliga-Saison.

BSC Acosta – TSV Hillerse (Mi., 18.45 Uhr). Beide Teams kamen sich sozusagen vor der Saison im Fahrstuhl entgegen. Für den TSV ging es rauf in die Landesliga, für Acosta runter in die Bezirksliga. „Der BSC ist da der Favorit auf den Aufstieg. Das ist eine Mannschaft, die Fußball spielen will und uns fordern wird“, ist TSV-Trainer Julian Wildemann überzeugt.

„Es wird noch mal ein guter Test. Es tut uns auch gut, dass wir noch mal über 90 Minuten spielen“, schiebt Wildemann nach.

SV GW Calberlah – FSV Adenbüttel Rethen (Mi., 19 Uhr). Die Calberlaher haben beim Volksbank-BraWo-Cup und beim Autohaus-Kühl-Cup deutliche Niederlagen hinnehmen müssen. Jetzt geht es gegen den ehemaligen Staffelkonkurrenten FSV.

MTV Gamsen – SV Groß Oesingen (Mi., 19 Uhr). Die Gamsener gelten als Titelkandidat in der Kreisliga, der SV wiederum steht vor seinem zweiten Bezirksliga-Jahr – und vor seinem erst zweiten Test der noch laufenden Vorbereitung.

tim

