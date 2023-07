Der SSV Kästorf sichert sich den nächsten Titel

Calberlah. Der Landesligist setzt sich beim Autohaus-Kühl-Cup in Calberlah zunächst gegen Hillerse durch und bezwingt im Finale souverän den TSV Ehmen.

Kein Déjà-vu, aber ein vertrautes Bild: Nach ihrem Triumph beim Volksbank-BraWo-Cup der SV Gifhorn sicherten sich die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf nun auch beim Autohaus-Kühl-Cup in Calberlah den „Pott“.

Fußball-Landesligist SSV Kästorf ist der Sieger des Autohaus-Kühl-Cups 2023! Die Mannschaft von Trainer Heinz-Günter Scheil setzte sich am Finaltag vor 500 Zuschauern in Calberlah im Halbfinale souverän gegen den künftigen Staffelkonkurrenten TSV Hillerse durch und hatte nach dem Finalsieg gegen den Wolfsburger Kreisliga-Meister TSV Ehmen Grund zum Jubeln. Nach dem Erfolg beim Volksbank-BraWo-Cup vor einer Woche ist es bereits der zweite Turniersieg des SSV innerhalb der laufenden Vorbereitung.

Halbfinale

TSV Ehmen ­– MTV Gifhorn 5:3 n.E. (1:1). Tore in der regulären Spielzeit: 1:0 Tschernetzki (26.), 1:1 Schmidtke (28.).

In den ersten 25 Minuten passierte nicht viel, lediglich Gifhorns Til Bahr hatte eine gute Möglichkeit auf die Führung. Sein Schuss flog allerdings deutlich über den Kasten (8. Minute). Dann schlug Bezirksliga-Aufsteiger Ehmen eiskalt zu. Nach einer Ecke köpfte Germann Tschernetzki zum 1:0 für den TSV ein (26.). Die Freude darüber währte nur ziemlich genau 120 Sekunden, dann verwertete Philipp Schmidtke seinen eigenen Abpraller zum schnellen Ausgleich (28.). Schmidtke (31.) und Fatmir Bar­tolen (44.) hatten noch Chancen auf die Entscheidung, ließen diese aber liegen.

Im Elfmeterschießen blieben alle vier Ehmer Schützen eiskalt, während Schlussmann Christian Timmerhoff die Versuche von Schmidtke und Charlie Kolmer entschärfte. „Die Jungs haben es ordentlich gemacht und sich bemüht“, betonte Michael Müller, Trainer des MTV, unmittelbar nach der Partie. „Wir hatten mehr vom Spiel und haben auch nur eine Chance zugelassen.“

TSV Hillerse – SSV Kästorf 1:3. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Petry (26., 34., 40.), 1:3 Müller (44.).

Die Partie wurde früh durch eine schwere Knöchelverletzung von Kästorfs Robin Dybizbanski überschattet. In den Folgeminuten ließen beide Mannschaften nicht viel zu, dann übernahmen die Kästorfer nach und nach das Kommando. Joe Brandt zielte vorbei (17.), Stürmer Leander Petry wurde von Hillerses Kapitän Felix Schrader noch im letzten Moment beim Abschluss gestört (22.).

Dann zeigte sich der Neuzugang von Eintracht Braunschweig II gleich mehrfach eiskalt. Frei vor TSV-Torwart Leon Divjak schob er zum 1:0 für den SSV ein (26.), nach einem blitzsauberen Konter sorgte er für die Vorentscheidung (34.). „Das 0:1 fällt durch einen individuellen Fehler. Danach waren wir gezwungen, ein bisschen offensiver zu spielen“, haderte Hillerses Coach Julian Wildemann. „Wir bekommen die Tore, weil wir etwas höher stehen mussten.“

Petry hatte auch danach noch nicht genug und erzielte das 3:0 (40.), Jonas Müllers Treffer zum 1:3 aus Hillerser Sicht war kurz vor Schluss nur noch Ergebniskosmetik (44.). Wildemann: „Wenn wir das 0:1 nicht bekommen, wird es ein enges Spiel.“

Elfmeterschießen um Platz 3

MTV Gifhorn – TSV Hillerse 3:1. Die Gifhorner schossen viermal und waren immerhin dreimal erfolgreich, aufseiten des TSV traf lediglich Kapitän Schrader.

Finale

TSV Ehmen – SSV Kästorf 0:3. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Petry (6., 21., 43.).

Die Kästorfer erwischten diesmal einen echten Traumstart. Nach einem Foul an Marius Saikowski entschied Referee Jonas Rupp auf Elfmeter. Petry ließ sich nicht lange bitten und netzte an diesem Tag bereits zum vierten Mal ein (6.). Daraufhin warteten die Zuschauer eine Viertelstunde lang vergeblich auf ein Highlight, doch auf Petry war auch ein fünftes Mal verlass. Er verwertete am zweiten Pfosten eine Hereingabe problemlos zum 2:0. Sein SSV bog damit endgültig auf die Siegerstraße ein.

Der Außenseiter aus dem Raum Wolfsburg versuchte viel und kam zu Offensivaktionen, aber nicht zu echten Torchancen. Kurz vor dem Ende machte Kästorf alles klar. Der Torschütze? Na klar, Leander Petry. (41.).

„Wir haben zwei gute Halbzeiten gespielt, waren schon im ersten Spiel dominant und sind geduldig geblieben“, konstatierte Kästorfs Coach Heinz-Günter Scheil. „Wir wachsen zusammen, das ist für die Mannschaft gut und für mich auch.“ Einziger Wermutstropfen: „Die Verletzung von Robin tut uns allen weh und geht ans Herz“, fügte „Scheilo“ hinzu.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de