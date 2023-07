Hillerse marschiert durch die Gruppe C

90 Minuten, 7:0 Tore: Der TSV Hillerse ist seiner Favoritenrolle in Gruppe C des Autohaus-Kühl-Cups mehr als gerecht geworden. Der Fußball-Landesligist ließ den beiden Bezirksligisten SV GW Calberlah (3:0) und SV Gifhorn (4:0) in den je 45 Minuten dauernden Duellen keine Chance und qualifizierte sich souverän für die Finalrunde am Freitag. Die SV Gifhorn sicherte sich mit einem 1:0 über Calberlah Rang 2, ist aber ausgeschieden.

„Wir haben in beiden Spielen alles umgesetzt, den Ball gut laufen lassen und waren sehr dominant“, lobte TSV-Trainer Julian Wildemann. Die Partie gegen die in der Bezirksliga hochgehandelte SVG sei „die deutlich stärkere“ gewesen, fand Wildemann. „Wir haben viel an der Defensive gearbeitet. Das funktioniert gut. Es ist auch schön zu sehen, dass die Automatismen in der Offensive wieder greifen“, schob der Hillerser Trainer nach, merkte jedoch auch an: „Wir sind recht weit, aber in Sachen Fitness gibt es noch Defizite bei einigen Spielern. Da sind wir noch nicht ganz zufrieden.“

Zufrieden sein durfte Julian Wildemann aber mit den spielerischen Auftritten seiner Schützlinge beim Kühl-Cup in Calberlah.

TSV Hillerse – SV Grün-Weiß Calberlah 3:0. Tore: 1:0 Borgfeld (2.), 2:0 Kaufmann (13.), 3:0 Gerlof (32.).

110 Sekunden waren gespielt, als Nick Borgfeld den TSV per Flachschuss aus 18 Metern in Führung brachte. Die Hillerser hatten die Begegnung zu jeder Zeit im Griff, nach einem hohen Ballgewinn Borgfelds erzielte Stefan Kaufmann das 2:0 für den überlegenen Favoriten (13. Minute). Tim Gerlofs sehenswerter Fernschuss zum 3:0 war der Schlusspunkt (32.), da Moritz Sandte aus kurzer Distanz an SVC-Torwart Nico Dimmler scheiterte (38.).

SV Gifhorn – TSV Hillerse 0:4. Tore: 0:1 Dentzer (15.), 0:2 Müller (31.), 0:3 Busse (38.), 0:4 Bornemann (40.).

Nach einem Lattenschuss von Nicolas Topf (13. Minute) kannte die Partie nur eine Richtung. Leon Dentzer traf aus dem Gewühl zur Hillerser Führung (15.), mit dem 2:0 von Jonas Müller (31.) war die Partie entschieden. Fabian Busse (38.) und Jannis Bornemann (40.) waren ebenfalls erfolgreich.

SV Grün-Weiß Calberlah – SV Gifhorn 0:1. Tor: 0:1 Simic (30.).

Milan Simic verwertete eine Flanke von Arben Biboski zum 1:0 für die Gifhorner, die bei einem Pfostenschuss Arne Weidemanns kurz vor Schluss im Glück waren.

Finaltag: Remus hofft auf 500 Zuschauer

Drei Fußball-Landesligisten und ein Bezirksliga-Aufsteiger stehen im Halbfinale des Autohaus-Kühl-Cups in Calberlah und duellieren sich am Freitag ab 18 Uhr um den Turniersieg. Den Auftakt macht das Duell des Oberliga-Absteigers MTV Gifhorn mit dem Wolfsburger Kreisliga-Meister TSV Ehmen.

„Wir müssen erst einmal gucken, wie viele Leute wir dabei haben. Es wird schon der eine oder andere fehlen“, bremst Gifhorns Trainer Michael Müller die Erwartungen. Unter anderem Neuzugang Julian Wöhner und Routinier Marvin Luczkiewicz werden nicht zur Verfügung stehen. „Er ist ein Führungsspieler, der die Jungs ordnet und motiviert“, hebt Müller hervor.

Im Anschluss bekommen es mit dem TSV Hillerse und dem SSV Kästorf zwei künftige Landesliga-Konkurrenten miteinander. „Wir sind gut drauf und wollen ins Finale“, stellt Hillerses Trainer Julian Wildemann klar. „Ich sehe keinen Favoriten und hoffe, es wird ein gutes Spiel.“ Die beiden Verlierer absolvieren im Anschluss ein Elfmeterschießen um Platz 3, ehe das Finale um den Kühl-Cup 2023 ansteht.

„Ich wünsche mir ähnlich viele Zuschauer wie 2022. Da waren es etwa 500“, sagt Rudi Remus, der zum letzten Mal als Chef-Organisator des Events fungiert und dementsprechend Abschiedsworte finden wird – im Vorfeld aber bereits ankündigt, „eine positive Nachricht für alle“ in der Hinterhand zu haben.

Zudem werden Remus und Philipp Hanf die gesammelte Spendensumme bekanntgeben. Dass die fünfstellig sein wird, ist klar. Remus rechne mit einem Endstand von etwa 15.000 Euro für den guten Zweck.

