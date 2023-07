Nur 0,05 Punkte fehlen für den Bronzerang

Gifhorn. Die „Pink Panthers“ überzeugen in Ilsenburg.

Die „Pink Panthers“ vom MTV Gifhorn zeigten in Ilsenburg eine starke Performance.

„Wir könnten nicht stolzer auf unsere Aktiven und Trainer sein“, bringt es Kerstin Pöhland auf den Punkt. Die Leiterin der Cheerleading-Sparte des MTV Gifhorn ist zufrieden mit der Leistung des Junior Teams „Pink Panthers“, das bei der Cheerleader-Meisterschaft „HarzerCheerOpen“ in Ilsenburg stark performte.

Die jungen Gifhornerinnen legten ein „Hit zero“, eine fehlerfreie Runde, hin. 15 Teams waren im Harz mit dabei, 10 davon ließen die „Pink Panthers“ hinter sich und landeten damit in der Kategorie „Junior AllGirl Cheer Leven 2“ mit stolzen 7,28 Punkten auf Platz 4. Zum Bronzerang fehlten gerade einmal 0,05 Punkte. „Sie haben die Jury mit einer großartigen Leistung, einem synchronen Auftritt und ihrer unbeschwerten Freude an diesem so einzigartigen Sport überzeugt“, schwärmte Pöhland.

Damit ist die Saison 2022/23 beendet, die Planungen für die kommende laufen bereits. Pöhland betonte: „Gemeinsam trainieren, lachen, kämpfen, sich vertrauen: Das zeichnet uns Cheerleader, die ,Blazing Panthers’ aus.“

