Wilsches Frauen zeigen zum Auftakt 45 gute Testspielminuten

Bei den Männern steht auf Bezirksebene der Pflichtspielstart in nicht einmal zwei Wochen ins Haus. Im Frauenfußball wird es noch etwas dauern, bis der Startschuss zur kommenden Saison fällt. Mit dem VfR Wilsche-Neubokel ist nun aber ein Bezirksligist wieder in den Trainings- und auch schon in den Testspielbetrieb eingestiegen.

Nach gerade einmal einer Einheit bekamen es die Wilscherinnen direkt mit dem Oberliga-Aufsteiger TuS Bröckel zu tun. „Das war gleich ein Brett. Wir haben in der ersten Halbzeit ganz gut mitgehalten und positives Feedback von den Zuschauern bekommen. Unser Fußball sei ansehnlich gewesen“, erklärte VfR-Trainer Enrico Richter. Zur Pause stand es nur 0:2 aus Sicht seiner Elf, nach 90 Minuten stand jedoch ein 0:8 zu Buche. „Die Gegentore gab’s dann doch recht schnell. Wir haben viel gewechselt und damit das Spiel durcheinandergebracht“, gestand Richter ein, der aber hervorhob: „Die Mädels haben sich fitgehalten. Man hat gesehen, dass sie etwas gemacht hatten.“

Noch bleibt dem VfR Zeit, bis es wieder so richtig um etwas geht. Mitte August steigt die erste Runde im Bezirkspokal, zwei Wochen später (26./27. August) geht’s in einer neuformierten Bezirksliga los. „In den Staffeln Nord und Mitte wären nur sieben Mannschaften dabei gewesen“, erzählte Richter. Zwölf Spiele in einer Saison sind wohl für niemanden im Fußball so wirklich reizvoll. Darüber waren sich auch die Beteiligten einig. „Wir haben uns auf einem kurzfristig einberufenen Staffeltag darauf geeinigt, dass wir die Staffeln Nord und Mitte zusammenlegen“, sagte Richter.

In der Hinrunde stehen damit für alle Teams 13 Partien an, nach der Winterpause geht es mit der Auf- und Abstiegsrunde weiter. Sechs weitere Spiele kommen dann auf die Mannschaften zu, die damit in der gesamten Spielzeit auf jeweils 19 Begegnungen kommen. Eine Lösung, mit der sich Wilsches Enrico Richter sehr zufrieden zeigt.

Dann nicht mehr zum Kader gehören wird Joelle Lüdtke, die es nach Müden zieht. „Sie wohnt jetzt da und kann so im Dorf ein bisschen Fuß fassen. Das kann ich nachvollziehen“, merkte Richter an. Joyce Goldbach stehe aufgrund privater Verpflichtungen nur noch aushilfsweise bereit.

Das nächste Testspiel absolvieren die Wilscherinnen am 30. Juli gegen den Landesligisten 1. FC Wolfsburg, am 5. August geht’s für den VfR nach Hamburg. Dort steht ein Duell mit dem HSV III auf dem Plan. Richter: „Wir fahren Samstag hin und Sonntag zurück und versuchen, Karten für das Zweitligaspiel von St. Pauli zu bekommen.“

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de