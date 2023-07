Teuer verkauft – und nur 0:4 verloren

Für 22 Kicker aus der Region Gifhorn-Wolfsburg-Helmstedt war schon das Spiel als solches ein womöglich einmaliges Erlebnis. Und dann hat sich die Regional-Auswahl, die sich im Gifhorner GWG-Stadion in der Flutmulde mit den Bundesliga-Profis des VfL Wolfsburg messen durfte, auch noch sportlich richtig gut verkauft. Nach 90 Minuten stand „nur“ eine 0:4 (0:2)-Niederlage aus Sicht der hiesigen Amateurkicker.

„Ein Riesenhighlight für jeden Einzelnen“

Marcel Kröger vom SSV Kästorf hatte die Mannschaft vor etwas mehr als 1900 Zuschauern auf das Feld geführt. „Das war eine große Ehre“, sagte Kröger, der in den ersten 45 Minuten als Rechtsverteidiger agierte und zum ersten Mal in einem solchen Spiel mit von der Partie war. „Es war ein Riesenhighlight für jeden Einzelnen. Ich werde 34, so viele Möglichkeiten hätte es nicht mehr gegeben. Ich wollte schon ein paar Mal mit dem Fußballspielen aufhören und bin jetzt froh, dass ich es nicht gemacht habe“, sagte der Kästorfer mit einem kleinen Augenzwinkern.

Auch die sportliche Analyse des Kapitäns fiel positiv aus. „Wir haben trotz der verschiedenen Spielertypen als Mannschaft agiert, gut gestanden und die Räume eng gemacht“, hob Kröger hervor, der aber auch eingestehen musste: „Es war sehr anstrengend. Der VfL ist physisch und läuferisch sehr stark.“

Neuschulz hält zunächst die Null

Vor allem die läuferische Stärke des Bundesligisten hatte auch Felix Schrader vom TSV Hillerse feststellen dürfen, der es in Durchgang 1 als Linksverteidiger mit dem schnellen Wolfsburger Patrick Wimmer zu tun bekam. „Man merkt schon, dass die Jungs noch mal einen Tick schneller sind als die schnellen Spieler in unseren Ligen“, gab der Linksfuß zu. Bis zur 34. Minute hatte die Auswahl auch dank der einen oder anderen Parade von Chris Neuschulz (VfL Wahrenholz) das 0:0 gehalten, dann erzielte Mattias Svanberg den Führungstreffer für die Wölfe. Fünf Minuten später verwertete Jonas Wind eine Flanke. „Beim 0:2 rutschen Michel Lahmann (Schraders Hillerser Teamkollege, Anm. d. Red.) und ich ein bisschen spät raus, da hätten wir bei der Flanke vielleicht noch stören können“, vermutete Schrader, das trübte dessen Stimmung aber nicht. „Die erste Halbzeit war sehr gut, die zweite auch super.“

Nach Wiederbeginn standen zunächst elf andere Spieler der Auswahl auf dem Platz. Bitter: Nach nur fünf Minuten musste der angeschlagene Groß Oesinger Torjäger Leon Menzendorf angeschlagen runter. Der VfL hatte im zweiten Durchgang noch etwas mehr Ballbesitz als vor der Pause, durch Bennit Bröger (62. Minute) und ein unglückliches Eigentor von Reislingens Robin Lang (76.) stellte der Bundesligist noch auf 4:0.

