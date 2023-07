Kästorf jubelt! Eigentor entscheidet Finale gegen Isenbüttel

Hinten standen sie kompakt, vorne präsentierten sie sich eiskalt und effizient: Die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf haben sich beim Volksbank-BraWo-Cup der SV Gifhorn den Titel gesichert! Der SSV, der sich erst als bester Gruppenzweiter für das Halbfinale qualifiziert hatte, feierte auf der Eyßelheide einen 2:0-Erfolg über den FC Schwülper und einen 1:0-Finalsieg gegen den MTV Isenbüttel.

„Man hat gespürt, dass wir gewinnen wollten. Wir hatten eine gute Körpersprache“, betonte SSV-Trainer Heinz-Günter Scheil. „Wir haben unsere Situationen gut genutzt, so ein Erfolg ist wichtig für den Zusammenhalt.“

Gastgeber SV Gifhorn scheitert nur knapp am MTV Isenbüttel

SV Gifhorn – MTV Isenbüttel 0:1. Tor: 0:1 Lüddecke (41.).

Gerade einmal 40 Sekunden waren gespielt, als Isenbüttels Schlussmann Luca Broitzmann sein ganzes Können aufbieten musste. Nicolas Topf hatte einen missglückten Abschluss von Wayne Rudt abgefälscht, Broitzmann war zur Stelle. Es sollte die einzige echte Torchance des Gastgebers bleiben. Der MTV war mit fortwährender Spieldauer die aktivere Mannschaft, brauchte allerdings Zeit bis zur 38. Minute, um erstmals gefährlich zu werden. Tim Bartschs Flanke brachte Vitali Kast zum Tor, dessen Abschluss aber zu zentral geriet. Rund fünf Minuten vor dem Ende setzte Jan-Philipp Helms Neuzugang Tammo Lüddecke in Szene, der vor SVG-Keeper Moritz Krenz eiskalt abschloss – das Siegtor für die Hehlenrieder.

FC Schwülper – SSV Kästorf 0:2. Tore: 0:1, 0:2 Petry (30./FE, 31.).

Nur etwa 24 Stunden nach dem 1:0-Erfolg über den Landesligisten boten die Schwülperaner dem SSV erneut Paroli. Gunnar Maiwald per Kopf (16.) und Marlon Schade per Fernschuss nach schöner Einzelaktion (28.) gehörten die ersten Möglichkeiten der Partie. Dann wurde es bitter für den FC: Torwart Till Stengel holte Kästorfs Kapitän Marcel Kröger von den Beinen, Leander Petry verwandelte den fälligen Strafstoß sicher (30.). Nur 30 Sekunden später vollendete der Stürmer des Favoriten eine Vorlage zum 2:0 (31.). Dieser Doppelschlag brach den Widerstand der Papenteicher. „Wir waren spielerisch nicht so auf der Höhe wie am Tag zuvor, haben uns die zwei Tore aber trotzdem selbst zuzuschreiben. Das Spiel wurde durch individuelle Fehler entschieden“, haderte Schwülpers Trainer Jan Schulze, der aber anfügte: „Es war ein Duell auf Augenhöhe, wir haben uns nicht versteckt. Ein Klassenunterschied war nicht zu sehen.“

Schwülper behält im Elfmeterschießen um Platz 3 die Nerven

SV Gifhorn – FC Schwülper 2:4. Aufseiten des Ausrichters setzte Jan-Peter Matuschik den ersten Elfmeter an die Latte, den zweiten von Nicolas Topf entschärfte FC-Schlussmann Johannes Krüger. Schwülpers Schützen Marlon Schade, Maximilian Maire, David Ellmerich und Lauritz Macht verwandelten allesamt. Schwülpers Trainer Schulze: „Das war souverän, wir haben nichts anbrennen lassen.“

Isenbüttels Dimmler scheitert erst am Pfosten und trifft dann ins eigene Tor

MTV Isenbüttel – SSV Kästorf 0:1. Tor: 0:1 Eigentor Dimmler (31.).

In den ersten 23 Minuten gab es keinen echten Aufreger. Dann sah Kästorfs Marcel Kröger für ein Foul an Tim Bartsch die gelbe Karte und nur Sekunden später wegen Meckerns Gelb-Rot (24.). Dennoch bog der SSV wie schon im Halbfinale nach einer halben Stunde auf die Siegerstraße ein.

Isenbüttels Alexander Dimmler wurde dann wiederum innerhalb von 30 Sekunden zur tragischen Figur des Spiels. Erst bugsierte er einen Helms-Freistoß nur an die Latte (30.), machte sich dann aber schnell auf den Weg zurück, um den SSV-Konter zu unterbinden. Belohnt wurde er dafür nicht, im Gegenteil: Ein Kopfball von Seymen Güngör prallte von Dimmlers Oberkörper ab und fand den Weg in den eigenen Kasten (31.). Es sollte er einzige Treffer dieses Endspiels bleiben. Erneut hatte der Landesligist nur wenige Offensivaktionen gebraucht, um eine Partie für sich zu entscheiden.

