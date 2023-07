Volksbank-BraWo-Cup Zweimal 1:0 – die SV Gifhorn steht in der Finalrunde

Die Bezirksliga-Fußballer der SV Gifhorn sind ihrem Ziel, den eigenen Volksbank-BraWo-Cup zu gewinnen, ein großes Stück näher gekommen. Die Eyßelheider setzten sich in Gruppe B gegen Staffelkonkurrent VfR Wilsche-Neubokel sowie Landesligist VfL Wahrenholz durch und sind für die Finalrunde am Freitag (18 Uhr) qualifiziert. Dagegen hat der MTV Gifhorn aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Wilsche keine Chance mehr, am Freitag als bester Gruppenzweiter dabei zu sein.

VfL Wahrenholz – SV Gifhorn 0:1. Tor: 0:1 Rudt.

Die Gastgeber legten gegen den Landesligisten einen guten Start hin. SVG-Trainer Mario Petry war mit der Leistung seiner Mannen „grundsätzlich zufrieden“. Die Schwarz-Gelben hätten zu Beginn gute Diagonalbälle gespielt. „Damit hatten wir zunächst ein paar Probleme“, ordnete der Gifhorner Trainer ein, sagte jedoch auch: „Danach haben wir uns gefangen.“ Rückkehrer Wayne Rudt gelang letztlich mit einem direkt verwandelten Freistoß der entscheidende Treffer. „Im Endeffekt war das ganz okay von uns“, urteilte Petry.

VfR Wilsche-Neubokel – VfL Wahrenholz 2:0. Tore: 1:0 Schulz, 2:0 Kremmeicke.

„Wir haben sehr diszipliniert agiert und uns auf das Verteidigen konzentriert. Zudem haben wir gute Konter gefahren. Nach Ballgewinnen ging es bei uns schnell nach vorne“, fasste Wilsches Trainer Max Samkowez den Erfolg gegen die Elf von Sebastian Ludwig zusammen. Mario Schulz brachte den VfR in Front, Fabian Kremmeicke machte den Deckel drauf. Samkowez habe vor allem das „gute Verschieben“ seiner Mannschaft gefallen. „Wir haben die Räume gut zugemacht. Damit war ich sehr zufrieden.“

SV Gifhorn – VfR Wilsche-Neubokel 1:0. Tor: 1:0 Topf.

In der letzten Begegnung der Gruppe B kam es dann zum Duell der zuvor siegreichen Teams – das die ausrichtende SV Gifhorn für sich entscheiden. Petry sah eine Leistungssteigerung seiner Mannen gegenüber dem Auftaktspiel: „Fußballerisch war das, insbesondere in der Offensive, besser. Wir hatten schon ein paar Chancen.“ Eine dieser Möglichkeiten nutzte Nicolas Topf zum Sieg. Tino Gewinner vergab im Anschluss die Großchance zum 2:0, sein Abschluss landete an der Latte. Nichtsdestotrotz monierte SVG-Trainer Petry: „Wir haben unsere Abstände im Verbund nicht gut gehalten.“

Im Halbfinale trifft die SV Gifhorn auf den MTV Isenbüttel, der sich am ersten Turniertag gegen den MTV Gifhorn und den FC Türk Gücü Helmstedt um Haaresbreite durchgesetzt hatte (wir berichteten).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de