MTV Isenbüttel triumphiert in Gruppe A des BraWo-Cups

Fußball-Bezirksligist MTV Isenbüttel hat sich beim Volksbank-BraWo-Cup der SV Gifhorn als erstes Team für die Finalrunde am Freitag qualifiziert. Die Hehlenrieder landeten aufgrund des gewonnenen direkten Duells mit dem Landesligisten MTV Gifhorn auf Platz 1 in der Gruppe A. Die Schwarz-Gelben könnten allerdings noch als bester Gruppenzweiter in die Endrunde einziehen.

MTV Gifhorn – MTV Isenbüttel 1:3. Tore: 0:1 Lüddecke, 0:2 Bartsch, 0:3 Lüddecke, 1:3 Wöhner.

Erst seit einer Woche befinden sich die Isenbütteler wieder im Mannschaftstraining. „Das hat man auch gemerkt, die Gifhorner sind beispielsweise schon seit drei Wochen in der Vorbereitung“, gestand Isenbüttels neuer Trainer Marco Ament. Nichtsdestotrotz habe seine Elf „den einen oder anderen Nadelstich setzen können“. Und drei davon führten eben sogar zu Treffern. Neuzugang Tammo Lüddecke feierte mit seinem Doppelpack einen Einstand nach Maß.

Trotz der Pleite nicht unzufrieden war Gifhorns Coach Michael Müller: „Isenbüttel hat uns den Ball überlassen und unsere Fehler dann eiskalt bestraft. Trotzdem hatten wir unsere Torchancen. Ich habe gesehen, dass jeder wollte.“

MTV Isenbüttel – FC Türk Gücü Helmstedt 0:2. Torschützen nicht gemeldet.

Nach dem Auftaktsieg gegen die Gifhorner ging der Ament-Elf gegen den Landesliga-Neuling etwas die Puste aus. Ament merkte an: „Wir mussten den hohen Temperaturen Tribut zollen.“ Trotz der Niederlage sei es eine „richtig gute Einheit“ gewesen. Am Ende des ersten Turniertages an der Eyßelheide qualifizierten sich die Hehlenrieder – auch aufgrund einer ausgeglichenen Tabellenkonstellation – als Gruppenerster für den Finaltag am Freitag. „Wir freuen uns darüber, dass wir noch einmal wiederkommen dürfen“, sagte Marco Ament.

Türk Gücü Helmstedt – MTV Gifhorn 0:2. Tore: 0:1 Wöhner, 0:2 P. Omarkhel

„Das war ein ganz anderer Auftritt von uns als im ersten Spiel gegen Isenbüttel“, meinte MTV-Coach Müller. Der künftige Staffelkonkurrent habe mehr für das Spiel gemacht und höher gestanden als die Isenbütteler. „Wir haben wieder viel Ballbesitz gehabt, diesmal aber auch gut umgeschaltet. Von der Mentalität her war es ein guter Auftritt meiner Mannschaft.“

Ob die Gifhorner noch die Finalrunde erreichen, ergibt sich aus den Ergebnissen der weiteren Vorrundengruppen. „Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Tag“, so Müller.

