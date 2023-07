Gifhorn. Der RSV Löwe Gifhorn räumt beim Kunstrad-Bezirkspokalfinale in Liebenburg trotz einiger Ausfälle ab.

Kunstradfahren Mit fünf Titeln geht’s in die Sommerpause

Fünfmal Platz 1, zweimal Rang 2: „Das ist ein hervorragendes Ergebnis, um sich in die Sommerpause zu verabschieden – und eine sehr gute Motivation für die nächste Saison, in der wieder ähnliche Ergebnisse erzielt werden sollen“, freute sich André Komnick, erster Vorsitzender des RSV Löwe Gifhorn. Denn die Kunstradfahrerinnen und Kunstradfahrer aus der Mühlenstadt haben kürzlich beim Bezirkspokalfinale in Liebenburg (Landkreis Goslar) trotz einiger (kurzfristiger) Rückschläge ordentlich abgeräumt.

RSV räumt kräftig ab

Zwei Wertungen aus den Vorrunden flossen gemeinsam mit dem Finalresultat ins Gesamtergebnis. Aufgrund guter Vorleistungen ging bei den Schülern U13 folglich nur noch darum, welcher Gifhorner sich den Pokal sichern würde. Bennet Strehle legte eine persönliche Bestleistung hin, seinem Teamkameraden Jacob le Campion war allerdings mit einem Vorsprung ins Finale gegangen, der ihm zu Rang 1 reichen sollte. Strehle durfte sich über den Silberrang freuen.

Eine klare Angelegenheit war die Konkurrenz der Schülerinnen U13. RSV-Athletin Emma Kriebel ging mit einem deutlichen Vorsprung ins Finale und baute den sogar noch aus. Schlussendlich hatte sie mehr als 40 Punkte Vorsprung auf die Zweitplatzierte und sicherte sich mehr als verdient Platz 1.

Bei den Schülerinnen U15 gab es aus Gifhorner Sicht keinen Podestplatz zu feiern. Milla Preuß musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Die Enttäuschung darüber dürfte allerdings schnell verflogen sein. Denn im „2er“ an der Seite von Emma Kriebel ging es mit persönlicher Bestleistung auf dem Treppchen nach ganz oben.

Dort sollte es auch für Marla Wohltmann bei den Juniorinnen hingehen. „Mit dem Vorsprung aus den Vorrunden wäre das ein Leichtes gewesen. Sie hat sich aber am Morgen vor dem Wettkampf verletzt und konnte nicht antreten“, seufzte Komnick. Den Gifhornerinnen Alenia Lammers und Linnéa Gellert gingen aber an den Start – und das mit Erfolg. Lammers holte sich mit einer persönlichen Bestleistung Rang 2, Gellert wurde Vierte.

Zauter sichert sich mit persönlicher Bestleistung Platz 1

„Auch bei den Frauen ist es nicht so gelaufen wie geplant“, haderte der André Komnick. „Von den ursprünglichen drei RSV-Frauen, die für die Bezirkspokalserie gemeldet waren, stand am Ende nur noch eine auf der Fläche.“ Mona Komnick hatte während der Saison aufgrund einer langwierigen Verletzung aussteigen müssen, Paula Busse fiel kurzfristig wegen einer Krankheit aus.

So konnte die einzige verbliebene RSV-Starterin Jennifer Zauter ohne die vereinsinterne Konkurrenz einen entspannten Wettkampf fahren. Das zeigte sich auch in ihrem Ergebnis. Die Gifhornerin legte eine persönliche Bestleistung hin, durfte sich über Platz 1 freuen – und den auf ihrem Abiball am gleichen Abend gebührend feiern.

