Calberlah. Auch in diesem Jahr sollen rund um den Autohaus Kühl-Cup einige soziale Organisationen unterstützt werden.

Fußball Remus, Hanf und Co. sammeln auch 2023 Spenden

Nach dem Wolters Cup und dem Volksbank BraWo-Cup ist der Autohaus Kühl-Cup das dritte große Fußball-Vorbereitungsturnier im Kreis Gifhorn. Am 17. Juli fällt auf dem Calberlaher Sportplatz der Startschuss, etwas mehr als eine Woche vor Beginn ist klar: Es wird erneut eine Spendenaktion geben.

2022 sammelten die Grün-Weißen um Turnierorganisator Rudi Remus gemeinsam mit dem an der Nervenkrankheit ALS erkrankten Philipp Hanf, der beim HSV Hankensbüttel als Vorsitzender fungiert, 25.000 Euro an Spenden. „Damit konnten wir einige tolle soziale Organisationen unterstützen“, betont Remus. „Jetzt ist wieder ein Jahr vorbei, und der 12. Autohaus Kühl-Cup rückt näher. In den vergangenen Tagen haben Philipp und ich darüber gesprochen, ob wir noch einmal eine Spendenaktion ins Leben rufen, um weitere Projekte für bedürftige oder erkrankte Menschen zu unterstützen.“

Das Ergebnis: Auch in diesem Jahr sammeln Remus und Co. wieder Spenden. Hanf, der 2022 das Buch „Wer stirbt denn nicht?“ veröffentlicht hat, erklärt: „Der Autohaus Kühl-Cup demonstriert, dass man Spaß, Freude und Wettkampf mit sozialer Verantwortung verknüpfen kann und somit diesen vermeintlichen ,Tabu-Themen’ auch ein bisschen die Schwere und die Traurigkeit nimmt.“

Alle Spender erhalten einen Spendenbeleg. „Gemeinsam werden wir wieder zeigen, was wir leisten können“, stellt Remus klar.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de