Eintracht Braunschweig zu Gast in Gifhorn

Die Braunschweiger Löwen (links Rayan Philippe) treten nach dem Spiel in Kästorf erneut in der Region an.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig kommt nach Gifhorn: Die Löwen treten in einem Testspiel gegen den israelischen Erstligisten Hapoel Tel Aviv an. Gespielt wird am Mittwoch, 19. Juli, im Stadion des MTV Gifhorn, dem GWG-Stadion an der Flutmulde. Die Begegnung wird um 18.30 Uhr angepfiffen.

Der Vorverkauf startet in der kommenden Woche, am 4. Juli. Tickets sind ausschließlich in der Geschäftsstelle des MTV Gifhorn, Winkeler Straße 2, 38518 Gifhorn, erhältlich – und zwar dienstags in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr sowie mittwochs im Zeitraum von 16.30 bis 19 Uhr.

Die Eintrittspreise belaufen sich auf 15 Euro für einen Sitzplatz beziehungsweise 10 Euro für einen Stehplatz. Für Kinder bis einschließlich sechs Jahren ist der Eintritt frei. Eine Abendkasse gibt es am Spieltag ab 17 Uhr.

Hapoel Tel Aviv beendete die vergangene Saison in Israel in der Abstiegsrunde und schloss diese als Tabellenvierter ab.

r.

