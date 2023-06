Kaufmann cool – SV steigt auf

Ummern. Die SV Volkse-Dalldorf setzt sich in der Relegation gegen den TSV Brechtorf II durch und schafft den Sprung in die 1. Kreisklasse.

Geschafft! Die SV Volkse-Dalldorf feierte in Ummern den Aufstieg – und spielt zum ersten Mal seit 1979 wieder in der 1. Kreisklasse.

Die Saisonverlängerung hat ihnen offenbar nicht gereicht – und so musste nach 90 Minuten auch noch die Verlängerung her. Doch dann durften die Fußballer der SV Volkse-Dalldorf endlich jubeln: über den Aufstieg in die 1. Kreisklasse. Die Schwarz-Gelben rangen im Relegationsspiel den TSV Brechtorf II mit 3:1 (1:1, 1:1) letztlich verdient nieder – und ließen dann die Korken knallen.

„Unsere Vereinslegende Heinz Plantikow hat gestern Silberhochzeit gefeiert und sich den Aufstieg gewünscht. Das ist unser nachträgliches Geschenk“, erklärte SV-Trainer Michael Barkhofen, der spürbar erleichtert und auch geschafft war nach den 120 Minuten in der Hitze von Ummern.

Dabei wurden seine Schützlinge nach der ersten Trinkpause vor rund 250 Zuschauern eiskalt erwischt: Das 1:0 für Brechtorf durch Louis-Levin Nickels (34.), es fiel praktisch aus dem Nichts. Doch kurz vor dem Pausenpfiff glich Volkses Kapitän Alexander Degner, der von Bank gekommen war, zum 1:1 aus. „Die zweite Halbzeit ging dann an uns. Aber viele große Chancen hatten wir nicht“, räumte Barkhofen ein. „Brechtorf hat schon eine gute Mannschaft und hat uns alles abverlangt.“

Kaufmann vom Punkt aus eiskalt

Nach 90 Minuten ging es also weiter – mit 2 x 15 Minuten Verlängerung. „Da haben wir richtig Gas gegeben“, meinte Barkhofen, der kaum noch hinschauen konnte und das Coachen seinem „Co“ Kai Krüger überließ. In der 113. Minute gab es dann einen Handstrafstoß, den Lars Kaufmann zum 2:1 für die SV versenkte. Und auch vier Minuten später blieb „Kaufi“ cool und verwandelte einen Foulstrafstoß zum 3:1-Endstand und schoss die Schwarz-Gelben damit zum ersten Mal seit 1979 wieder in die 1. Kreisklasse hoch.

Tore: 0:1 Nickels (34.), 1:1 Degner (45.), 2:1, 3:1 Kaufmann (113./HE, 117./FE).

