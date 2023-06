Der neue MTV – „viel Stallgeruch“

Gifhorn. Der MTV Gifhorn geht mit einem 22-Mann-Kader in die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der Fußball-Landesliga.

Sie haben Seite an Seite alles im Blick: Coach Michael Müller (links) und sein Co-Trainer Lars Martsch baten am Sonntag zur ersten Einheit.

„Wir müssen da jetzt ein Team draus machen und möglichst schnell zusammenwachsen“, sagte Michael Müller. Der neue Coach des Fußball-Landesligisten MTV Gifhorn bat seine runderneuerte Mannschaft am Sonntag zur ersten Trainingseinheit der Vorbereitung – gemeinsam mit Co-Trainer Lars Martsch an seiner Seite.

18 Akteure waren dabei, wobei Marc Upmann nach seiner Kreuzbandoperation für sich alleine trainierte. Neuzugang Adem Zeqiri, der gemeinsam mit Tobias Büchmann am Tag zuvor mit der U19 der Braunschweiger Eintracht den Bundesliga-Aufstieg gefeiert hatte, fehlte von den Neuzugängen ebenso wie Pazun Omarkhiel (Lupo Martini Wolfsburg U19) und Mohamed Abdalla, der nach einem Kahnbeinbruch „erst in anderthalb Wochen wieder ins Training einsteigt“, erklärte Tobias Krull. Und der Sportliche Leiter des MTV lobte seine Mitstreiter nach 110 schweißtreibenden Trainingsminuten: „Die Jungs haben gut mitgezogen.“

MTV-Kader umfasst 22 Spieler

Viele Akteure sahen sich zum ersten Mal überhaupt – „es war wirklich ruhig in der Kabine“, merkte Michael Müller schmunzelnd an. Das änderte sich im Verlauf der Trainingseinheit jedoch, die mit einem „Kennenlernspiel“ begann. „Ich hatte es einfacher. Ich kannte ja alle Spieler“, meinte Tobias Krull süffisant, der die Spielergespräche im Vorfeld geführt hatte.

Insgesamt 22 Spieler umfasst der MTV-Kader aktuell – dazu gehört auch U19-Akteur Lennart Kaub, der „seine Chance in der Vorbereitung bekommt“, so Krull. Routiniertester Neuzugang der Schwarz-Gelben ist Renie Feldmann: Der 29-jährige Offensivmann, der in der Jugend einst das MTV-Trikot trug, kommt vom Kreisligisten SV Meinersen-Ahnsen-Päse und „will es noch mal wissen“, so Feldmann.

Vom Helmstedter Landesliga-Aufsteiger FC Türk Gücü wechselte Innenverteidiger Berkan Öztürk nach Gifhorn, wo sein Zwillingsbruder Volkan früher spielte. „Ich habe die Nummer 6 bekommen, die mein Bruder früher auch hier hatte. Ich möchte so richtig in seine Fußstapfen reinstampfen“, sagte der 22-Jährige: „Der MTV ist eine super Option für mich. Mein Bruder hat mir nur Gutes erzählt.“

Viele Neuzugänge haben „Stallgeruch“

Linksfuß Austin Redemann (TSG Bad Harzburg) kehrte ebenso an alte Wirkungsstätte zurück wie Deniz Meral (MTV Isenbüttel). „Die haben alle Stallgeruch“, betonte Tobias Krull. Das gilt auch für Dzhaner Karakash: Der talentierte Mittelfeldakteur rückt aus der eigenen U19 hoch und wird mit Lars Martsch seinen bisherigen A-Junioren-Coach künftig als Co-Trainer an seiner Seite haben ...

