U9-Kicker des MTV Gifhorn eilen zurzeit von Sieg zu Sieg

Gifhorn. Die jüngsten Fußballer des MTV feiern nach dem zweiten Meistertitel in dieser Saison auch Erfolge bei Turnieren in Westercelle und Bremen.

Die U9-Fußballer des MTV Gifhorn jubelten in dieser Saison nicht nur über den Turniersieg beim „Wilde Maus XXL Cup“ in Bremen.

Die U9-Fußballer des MTV Gifhorn – als 2014er-Mannschaft mit wenigen 2015er-Spielern besetzt – spielt aktuell im Ligabetrieb der 2013er-Jahrgänge mit. In der Kreisklasse gewann das Team in der Hinrunde die Meisterschaft, während sie im Pokalfinale gegen den 2013er-Jahrgang des TSV Meine mit 1:2 unterlag. Eine ärgerliche Niederlage für den MTV-Nachwuchs, denn in der Liga hatten sie die Meiner noch mit 7:0 besiegt.

Seit zwei Wochen sind die Gifhorner auch Rückrundenmeister beim 2013er-Jahrgang.

Auch abseits des Pflichtspielbetriebs feierten die MTV-Nachwuchskicker zuletzt Erfolge. An Pfingsten traten sie in Bremen beim „Wilde Maus XXL Cup“ an und gewannen dieses Turnier nach Siegen unter anderem gegen Havelse und Bremerhaven. Eine Woche zuvor hatten sie sich den Gesamtsieg beim VGH Cup in Westercelle geholt.

„Auf den Turnieren bekommen wir sehr viel positives Feedback zu dieser Mannschaft“, sagt Betreuer Sebastian Felis. „Uns werden auch Wörter wie Ausnahmemannschaft und Leistungsbereich entgegengebracht. Wir haben in diesem Alter sehr talentierte Spieler.“ Auch die Eltern seien einmalig. „Bei den weiten Fahrten sind wir meist zwischen 30 und 35 Personen.“

Zum MTV-Team gehören Luis Hofmann, Tomas Malinsky, Luis Ulbrecht, Ridvan Güngör, Reywan Omar, Can Akca, Stian Felis, Oliver Farkas, Henry Scheller, Berat Uca, Ahemd Ghribi, Lennard Soleinsky, Ahmed Alibrahim, Agon Maxhuni und Carl Bosse-Rücker sowie die Trainer und Betreuer Sebastian Felis, Waldemar Ulbrecht, Ozan Güngör und Dennis Soleinsky.

