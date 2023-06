Wahrenholz II eiskalt im Endspiel

Der VfL Wahrenholz II gewann in Oerrel das Finale des NFV-Kreis-Pokals und jubelte ausgelassen.

In der Liga hatten sie ihre Ziele erreicht mit dem Aufstieg und der Meisterschaft. In den Pokalfinals blieb den Herren-Fußballern des VfB Gravenhorst und des SC Bosphorus Gifhorn die Krönung dann allerdings versagt – sie mussten sich jeweils knapp geschlagen geben.

NFV-Kreis-Pokal

VfB Gravenhorst – VfL Wahrenholz II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Pieper (76.). Rot: VfB (90.+5).

„Wir sind 90 Minuten überlegen, machen das Spiel und haben unsere Chancen. Das Spiel war hart umkämpft, wir machen dann einen Fehler – und daraus macht der Gegner das 1:0“, haderte VfB-Trainer Tino Müller. Eine Viertelstunde vor Schluss wollte Gravenhorsts Keeper Steffen Bleistein die Kugel wegschlagen, die allerdings vom Wahrenholzer Tim Pieper geblockt wurde. Der hatte leichtes Spiel und sorgte für das entscheidende 1:0 aus Sicht der Schwarz-Gelben.

„Wir haben dann hinten aufgemacht, das hat aber nichts mehr gebracht. Wahrenholz hat das gut verteidigt, Glückwunsch an den VfL“, erkannte Müller an. Der Unterlegene des Finals darf dennoch auf eine mehr als gelungene Saison zurückblicken. „Wir standen im vergangenen Jahr kurz vor der Relegation gegen den Abstieg, jetzt sind wir mit 103 Toren aufgestiegen und haben das Pokalfinale erreicht“, hob Müller hervor. „Das hatte keiner erwartet, ich kann keinem einen Vorwurf machen. Die vierte Niederlage der Saison tut eben ein bisschen mehr weh als die anderen.“

Peter-Jörgensen-Pokal

SC Bosphorus Gifhorn – SV Steinhorst 6:7 n. E. (3:3, 2:2). Tore: 0:1 Heyn (6.), 1:1 Polat (9.), 1:2 Erxleben (33.), 2:2 Polat (45.+2), 2:3 Schmidt (62.), 3:3 Gümüs (75.).

Gleich dreimal geriet der Meister der 3. Kreisklasse 2 auf dem Sportplatz am Gilder Weg in Leiferde in Rückstand – gleich dreimal meldeten sich die Gifhorner allerdings zurück gegen den Vizemeister der 3. Kreisklasse 1. „Für uns war es heute ein Bonusspiel. Die Meisterschaft hatte Priorität“, meinte Bosphorus-Abteilungsleiter Yasar Demirdas, dessen Team beim Stand von 2:3 einen Strafstoß vergab. Routinier Mehmet-Ali Gümüs rettete die Gifhorner mit seinem Treffer zum 3:3-Ausgleich dann jedoch ins Elfmeterschießen.

„Steinhorsts Torwart hat zwei Elfmeter gehalten – und damit hat Steinhorst dann auch verdient gewonnen“, befand Demirdas und verteilte ein Sonderlob an Matchwinner Stefan Logemann zwischen den SV-Pfosten.

In den 90 Minuten zuvor waren sich beide Kontrahenten „auf Augenhöhe“ begegnet – in einem spannenden, jedoch fairen Duell. „Klar bin ich nun ein bisschen enttäuscht. Ich hätte schon gerne gewonnen“, sagte Demirdas.

tim/jne

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de